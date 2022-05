Kanaan é o mais rápido em último treino para 500 Milhas de Indianápolis

Por Steve Keating

INDIANÁPOLIS (Reuters) – O brasileiro Tony Kanaan fez o melhor tempo no treino final para as 500 Milhas de Indianápolis, nesta sexta-feira, em dia dominado pela equipe Chip Ganassi Racing, enquanto Colton Herta destruiu seu carro em um acidente no fim da sessão.





Kanaan, vencedor da Indy 500 em 2013, alcançou a velocidade que poderia levá-lo à linha da vitória pela segunda vez, registrando uma máxima de 227,114 milhas por hora (365,5 km/h) em torno do circuito oval de 2,5 milhas no ajuste final para a corrida de domingo.

Os carros da Ganassi, que ocuparão quatro dos seis primeiros lugares no grid de largada, lideraram a tabela de cronometragem final no que é conhecido como Carb Day, com Marcus Ericsson marcando o segundo melhor tempo e Scott Dixon o quarto.

Apenas Takuma Sato, duas vezes vencedor da Indy 500, impediu a Ganassi de conquistar os três primeiros lugares. O veterano japonês colocou seu Dale Coyne Racing Honda entre Ericsson e Dixon em uma tarde nublada em Brickyard.

“Sem intercorrências”, disse Kanaan, resumindo o passeio da equipe Ganassi. “Não havia muito o que fazer. Ficamos felizes com o carro durante toda a semana, isso não é segredo. Os carros são bons. Fizemos alguns pit stops, corremos com algumas coisas, mas honestamente não mudamos nada.”

Esse não será o caso na garagem da Andretti Autosport, onde a equipe estará ocupada preparando o carro reserva de Herta depois que ele perdeu o controle na curva um e bateu com força contra o muro antes de decolar e derrapar pela pista de cabeça para baixo.

“Um pouco triste para aquele carro de corrida”, disse Herta, depois de ser examinado e liberado pelos médicos. “Foi um grande golpe lateral. As equipes de segurança chegaram muito rápido.”