Kamala x Trump: acompanhe a apuração das eleições nos EUA

05/11/2024 - 14:42

Milhões de americanos votam nesta terça-feira, 5, para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos.

A disputa entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump deve ser definida a partir dos resultados de sete dos 50 estados americanos. No mapa abaixo, o site IstoÉ atualiza em tempo real as urnas que já foram contabilizadas na votação:

Até quando vai a apuração

A contagem dos votos começa na noite desta terça e a estimativa é que os resultados do pleito sejam divulgados até domingo, 10.

A falta de precisão para a oficialização do vencedor se deve à complexidade do modelo de votação americano, em que o chefe de Estado não é eleito pela maioria dos votos, mas pela conquista do Colégio Eleitoral, composto por 538 delegados (um para cada membro do Congresso dos EUA, mais três para o Distrito de Colúmbia). Para vencer a eleição, o candidato deve obter uma maioria simples de 270 votos.

Como há projeção de um acirramento grande entre Kamala e Trump, a tendência é de que não haja rapidez para a divulgação dos resultados. Em 2016, por exemplo, Trump foi declarado vencedor um dia após a votação, derrotando Hilary Clinton; em 2020, na vitória do presidente Joe Biden contra o republicano, a contagem dos votos levou cinco dias.