Kamala vence em Califórnia e Oregon; Trump ganha em Idaho e Iowa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 1:23 Para compartilhar:

A candidata democrata Kamala Harris conquistou nesta terça-feira (5) o estado da Califórnia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, garantindo seus 54 votos no Colégio Eleitoral, enquanto seu adversário republicano Donald Trump tem vitórias projetadas em Idaho e Iowa, segundo emissoras de televisão americanas.

A vice-presidente também venceu no estado de Oregon, vizinho à Califórnia. Com isso, Trump soma até agora 211 votos no Colégio Eleitoral e Kamala 153.

Os estados decisivos em disputa, incluindo Geórgia e Pensilvânia, ainda não foram definidos.

sst/nro/rpr/am