Kamala Harris: Minha presidência não será uma continuação do governo Biden

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 21:58 Para compartilhar:

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou que seu governo “não seria uma continuação do governo Biden”, representando uma nova geração de liderança e uma ruptura com a retórica do republicano Donald Trump, mas não forneceu mais detalhes em sua primeira entrevista com a Fox News durante a campanha de 2024.

A emissora pressionou Harris sobre a liberação de imigrantes indocumentados pelo governo Biden e a forma como lidou com a questão da fronteira entre os EUA e o México. A vice-presidente culpou Trump por pedir aos senadores republicanos que bloqueassem uma reforma da imigração que teria financiado mais agentes de fronteira. “Trump ficou sabendo do projeto de lei e disse a eles que o eliminassem”. Harris também admitiu que a política de imigração atual precisa de correções.

A candidata democrata teceu duras críticas ao ex-presidente republicano, afirmando que ele “é instável e perigoso” e que seu possível governo provocaria uma recessão na metade do próximo ano.

Questionada sobre quando reconheceu a deterioração da saúde de Joe Biden, Harris disse que o presidente tem “o discernimento e a experiência” para servir como presidente e acrescentou que Biden “não está na cédula”.