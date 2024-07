Kamala Harris compara Trump a ‘predadores’ e ‘trapaceiros’ em discurso após desistência de Biden

Da redação, com AFPi Da redação, com AFP https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-afp/ 22/07/2024 - 19:37 Para compartilhar:

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, comparou Donald Trump a “predadores” e “trapaceiros” por ser o primeiro ex-presidente americano condenado por um crime na Justiça.

A declaração foi dada nesta segunda-feira (22), no primeiro discurso público de Harris desde que o presidente Joe Biden desistiu de ser candidato à reeleição. Com a decisão, ela se tornou favorita para substituir Biden e enfrentar Trump nas eleições de novembro.

A democrata recordou seu passado como procuradora de Justiça no estado da Califórnia e subiu o tom nas críticas ao republicano. “Naquela função, me deparei com criminosos de todo tipo: predadores que abusaram de mulheres, fraudadores que roubaram consumidores e trapaceiros que violaram as regras em benefício próprio. Então, acreditem quando eu digo que conheço tipos como Donald Trump”, afirmou a vice-presidente.

Em 24 horas desde a desistência de Biden, Harris arrecadou US$ 81 milhões (cerca de R$ 450,3 milhões, na cotação atual) para realizar sua campanha pela Casa Branca, segundo informações da agência de notícias AFP.