AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 0:00

Kamala Harris aceitou nesta quinta-feira (22) a nomeação do Partido Democrata para disputar a presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro contra o republicano Donald Trump.

“Em nome do povo, de cada americano, independentemente do partido, da raça, do gênero ou da língua que sua avó fale, aceito a nomeação”, declarou a vice-presidente de 59 anos durante a Convenção Nacional Democrata em Chicago, prometendo guiar o país em “um novo caminho”.

