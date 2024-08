Kamala Harris aceita nomeação democrata com discurso de unidade

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 0:23 Para compartilhar:

Kamala Harris aceitou nesta quinta-feira (22) a nomeação presidencial do Partido Democrata durante a convenção do partido em Chicago, de onde lançou uma mensagem de unidade.

“Em nome do povo, de cada americano, independentemente do partido, da raça, do gênero ou da língua que sua avó fale, aceito a nomeação”, declarou a vice-presidente de 59 anos, prometendo guiar o país em “um novo caminho”.

“Eu serei a presidente que nos unirá em nossas maiores aspirações”, prometeu Kamala em seu primeiro grande ato público. Vestida com um traje azul-marinho, cor do partido democrata, ela agradeceu ao presidente Joe Biden pelo apoio à sua candidatura, após ele ter desistido de buscar a reeleição.

“O caminho que me trouxe até aqui foi, sem dúvida, inesperado”, afirmou Kamala diante dos mais de 5 mil delegados do partido que a nomearam. “Mas as reviravoltas improváveis não me são desconhecidas.”

Kamala homenageou seus pais como forças inspiradoras que moldaram sua trajetória e falou sobre suas origens na Califórnia, como filha de imigrantes (seu pai é jamaicano e sua mãe era indiana).

A vice-presidente viveu uma noite de glória no United Center, casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks.

Mais cedo, Biden reforçou seu apoio político a Harris nas redes sociais.

“Estou orgulhoso de ver minha companheira Kamala Harris aceitar nossa nomeação para a presidência. Ela será uma presidente extraordinária porque está lutando pelo nosso futuro.”

Antes de Kamala subir ao palco, a cantora Pink fez uma versão minimalista de “What About Us”, enquanto o trio texano The Chicks entoou a capela o hino nacional.

– “Histórico” –

Enquanto isso, Trump continuou sua agitada turnê nacional, nesta quinta-feira no Arizona, onde visitou a fronteira com o México para falar sobre imigração, um tema crucial para sua candidatura.

Considerando este tema um ponto fraco de Kamala, o republicano mais uma vez acusou os imigrantes de assassinarem americanos e tentou caracterizar a vice-presidente como indiferente à situação.

Após o discurso desta noite, Kamala terá 75 dias para convencer os americanos a votarem nela em 5 de novembro.

Em Chicago, ela já conquistou muitos corações. “Vai ser histórico”, disse o delegado do Havaí, Michael Golojuch, que na noite desta quinta-feira foi ver Tim Walz, companheiro de chapa de Harris, aceitar a nomeação para a vice-presidência.

“É a honra da minha vida aceitar sua nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos”, disse Walz em um breve, mas efusivo discurso.

Kamala chega à sua grande noite após grandes nomes e vozes emergentes do Partido Democrata se sucederem no United Center para dizer ao país que ela é a opção certa.

Na terça-feira, Barack e Michelle Obama electrizaram as dezenas de milhares de presentes com chamados à esperança e unidade.

Na noite de quarta-feira, o ex-presidente Bill Clinton, veterano de mais de dez convenções, tomou a palavra.

