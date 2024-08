Kamala e Trump divergem sobre data de debate

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 23:41 Para compartilhar:

A equipe de campanha da candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusou neste sábado seu rival republicano, Donald Trump, de “brincar” com a data do debate entre os dois, depois de o magnata ter afirmado que já havia “acordado ” o dia 4 de setembro com o canal Fox News.

Trump “não cumpriu sua palavra” e alterou unilateralmente a data e o local do debate presidencial, disse Michael Tyler, diretor de comunicação de Harris.

Na noite de sexta-feira, o magnata republicano escreveu na sua rede, Truth Social, que tinha concordado com a Fox News em debater com Kamala em 4 de setembro, horas depois de a vice-presidente ter garantido os votos necessários para ser designada a candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro.

Trump “deve parar com os seus joguinhos” e respeitar o que foi previamente acordado com o presidente Joe Biden quando era o candidato democrata à Casa Branca, consequentemente se apresentando “no dia 10 de setembro à ABC”, disse Tyler. “Ele está com medo” e “está tentando sair do debate que já aceitou, correndo direto para a Fox News para resgatá-lo”, acrescentou.

“Estarei lá no dia 10 de setembro. Espero vê-lo”, afirmou neste sábado a própria candidata democrata, na rede social X.

Trump participou de um comício em Atlanta, no mesmo palco onde Kamala discursou na última terça-feira para cerca de 10 mil apoiadores. “Faremos um com a Fox, se ela comparecer. Não acho que ela vá, é incapaz de falar”, disse Trump aos apoiadores.

O republicano aproveitou o ato de campanha para reforçar seu discurso contra a imigração ilegal, alegando falsamente que há uma onda de assassinos de todo o mundo que Kamala permitiu que entrassem no país.

O porta-voz de Trump, Steven Cheung, havia afirmado mais cedo que Kamala tem “muito medo de aceitar um debate antes” da data inicialmente prevista. Segundo Trump, o debate na Fox News, canal de linha conservadora, seria na Pensilvânia, com a participação do público.

– Mudança –

A campanha eleitoral americana sofreu uma reviravolta no mês passado, quando Biden, de 81 anos, em meio a preocupações crescentes com seu estado de saúde, abandonou a a corrida pela reeleição e passou a apoiar Kamala.

A decisão de Biden ocorreu após o debate desastroso contra Trump em junho na CNN, e um segundo embate entre os dois estava previsto para 10 de setembro na ABC.

Esperava-se inicialmente que este debate fosse realizado com Kamala substituindo Biden, mas um porta-voz de Trump disse, na semana passada, que seria “inapropriado” agendá-lo antes que a vice-presidente fosse formalmente a candidata democrata.

A princípio, Trump, 78 anos, disse que não iria debater com Kamala. A ex-promotora distrital e ex-procuradora-geral da Califórnia, 59 anos, desafiou Trump no mês passado a debater cara a cara: “Como diz o ditado, se você tem algo a dizer, diga na minha cara.”

A Fox News confirmou que o debate teria espectadores e seguiria regras semelhantes às do debate entre Trump e Biden em 27 de junho na CNN.

