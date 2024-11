Kamala e o sonho de ser a primeira mulher presidente dos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/11/2024 - 19:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 4 NOV (ANSA) – Por Serena Di Ronza – Kamala Harris, de mãe indiana e pai de origem jamaicana, foi a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos e agora pretende alcançar o feito que Hillary Clinton não conseguiu: quebrar o teto de vidro e conquistar a Casa Branca.

Depois de quase quatro anos como número dois de Joe Biden, Harris decolou com a retirada do presidente da corrida eleitoral. Um retrocesso que a colocou em primeiro plano no cenário nacional e confrontou diretamente Donald Trump.

Com uma mensagem de alegria e otimismo, Harris convidou os americanos desde julho passado a “virar a página”, a “não voltar atrás” com Trump e a abrirem-se a uma nova geração de líderes, dos quais ela gostaria de ser a vanguarda.

Conhecida no passado como “a mulher Obama”, Harris traria consigo para a Pensilvânia 1600 uma família revolucionária, uma contrapartida moderna àquela proposta até agora pelos candidatos presidenciais.

Embora culta e preparada, ela não brilhou na função de deputada, provavelmente decepcionando quem esperava muito mais dela. Ex-promotora de São Francisco e da Califórnia (o próprio Barack Obama a definiu estranhamente como “a promotora mais bonita do país”, antes de se desculpar), Harris ganhou em 2016 uma cadeira no Senado e imediatamente declarou guerra a Trump.

Nesta ocasião, seu prestígio e estatura política foram fortalecidos: os seus interrogatórios ao antigo Ministro da Justiça Jeff Sessions tornaram-se virais e deram-lhe crédito entre o público democrata na procura de novas caras para o partido.

Há quatro anos, surgiu a decisão de tentar concorrer à Casa Branca: uma tentativa que falhou, embora ela tenha se estabelecido como uma das rivais mais ferozes de Biden durante as primárias democratas de 2020.

O amargo confronto entre os dois durante um dos debates permaneceu vivo, durante o qual Harris acusou seu futuro chefe de ter ficado satisfeito com a colaboração com dois senadores segregacionistas na década de 1970.

Kamala disse que conhecia uma menina negra que felizmente teve a oportunidade de frequentar uma escola melhor graças ao serviço de ônibus escolar criado para as minorias que vivem nos bairros mais desfavorecidos, serviço ao qual o então senador Biden se opôs. “Aquela garotinha era eu”, disse ela. Apesar disso, Biden a nomeou vice-presidente.

Harris, que é colecionadora de tênis Converse, adora cozinhar, geralmente acorda às 6 da manhã e treina por volta de meia hora.

Seu lema é um aviso que sua mãe lhe deu quando ela era pequena: “Você pode não ser a primeira, mas certifique-se de não ser a última”. Desde então, Harris quebrou muitos tabus e se tornou um modelo para muitas mulheres. Agora ela tem a oportunidade de uma vida. (ANSA).