Kamala desafia Trump para novo debate, mas republicano recusa: ‘Tarde demais’

A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à Casa Branca, desafiou o ex-presidente Donald Trump para um novo debate na CNN, que seria realizado no dia 23 de outubro, dias antes da eleição norte-americana. Porém o republicano recusou e afirmou ser “tarde demais” para uma nova disputa.

A campanha de Kamala confirmou neste sábado, 21, que aceitou o convite feito pela CNN para um novo debate com Donald Trump. A realização do embate dependia da confirmação do republicano, que já havia se mostrado avesso a ideia após ter acusado a rede ABC News de parcialidade durante a primeira disputa entre os dois.

Em uma publicação no X, a vice-presidente afirmou que “aceitaria de bom grado” um novo debate com Trump, e esperava que ele se juntasse a ela. Horas depois, o ex-presidente recusou o desafio. “O problema sobre outro debate é que é tarde demais, a votação já começou”, disse o republicano durante um comício na Carolina do Norte, referindo-se à votação antecipada que já teve início em três estados. A eleição oficial norte-americana está marcada para o dia 5 de novembro.

Porém há confirmação para um debate entre o governador Tim Walz e o senador J.D Vance, companheiros de chapa de Kamala Harris e Donald Trump, respectivamente, no dia 1° de outubro.

*Com informações da AFP