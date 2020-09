Kalou vibra com 1º gol pelo Botafogo: ‘Feliz pelo gol, triste pelo resultado’

O Botafogo fez duelo movimentado com o Corinthians, na noite deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Saiu perdendo e conseguiu a virada, mas acabou empatando, por 2 a 2. Logo após o confronto, o meia-atacante marfinense Salomon Kalou avaliou o resultado conquistado.

Uma das grandes contratações alvinegras para a temporada, o ex-jogador do Chelsea marcou o segundo gol visitante, o primeiro dele com a camisa botafoguense. “É um sentimento misto porque a gente queria ganhar, queria sair daqui com a vitória. Tomamos o gol no último minuto. Estou feliz com o gol, mas triste pelo resultado”, avaliou ainda no gramado do estádio em Itaquera.

Kalou comentou também sobre a parceria com o centroavante Matheus Babi – eles até fizeram uma coreografia juntos na comemoração do gol. “A gente treinou, eu e o Matheus. Tive a chance de mostrar hoje (sábado). Espero que a gente marque mais gols nos outros jogos para poder comemorar de novo com ele”, encerrou.

Com o resultado, os cariocas subiram para o 13º lugar, com oito pontos, e fizeram com que o Grêmio, com sete, passasse a ser o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Pela nona rodada do Brasileirão, na quarta-feira (9), o elenco comandado por Paulo Autuori enfrenta o Athletico-PR, às 17h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Veja também