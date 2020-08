Kalou consegue visto de trabalho, mas ainda depende de um documento para vir ao Brasil; entenda Reforço do Botafogo era esperado no Rio de Janeiro neste fim de semana, mas burocracia alemã por conta da pandemia do coronavírus atrasou um dos documentos essenciais

O Botafogo terá que esperar mais um pouco para ter contato com Salomon Kalou ao vivo. O visto de trabalho do marfinense até foi liberado nesta quinta-feira e o atacante era esperado no Rio de Janeiro neste fim de semana, mas a chegada do atleta de 35 anos será postergada pela demora de um outro documento devida à burocracia alemã.

Apesar de ter conseguido o visto de trabalho, Kalou não pode entrar no Brasil e começar uma moradia sem o documento de Antecedentes Criminais. Por conta da pandemia do coronavírus, todas as declarações na Alemanha estão sendo enviadas por correios e os órgãos trabalhando em tempo reduzido, o que aumenta a espera para a chegada.

O Botafogo fez tudo que lhe cabia na questão envolvendo os documentos de Salomon Kalou. O clube de General Severiano pôde ajudar apenas na questão do visto de trabalho, mas os Antecedentes Criminais dependem somente da burocracia alemã, país que o marfinense vive desde 2016.

A diretoria e a equipe de marketing do Botafogo preparavam um evento para receber Salomon Kalou neste sábado. O marfinense seria apresentado de forma virtual, na BotafogoTV, canal do clube do YouTube. A tendência é que o atacante desembarque no Rio de Janeiro na próxima semana.

O marfinense já deu entrada na questão envolvendo o documento de Antecedentes Criminais, mas é algo que não depende dele. O que resta é esperar pela liberação por parte da Justiça da Alemanha. Enquanto isso, o Botafogo prepara a apresentação do atacante para outra data.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também