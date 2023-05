Kalinina abandona e Rybakina vence WTA de Roma; Medvedev e Rune farão a final masculina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2023 - 21:20 Compartilhe

A casaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon, contou com a desistência da ucraniana Anhelina Kalinina, em razão de uma lesão na coxa, para tornar-se campeã do WTA 1000 de Roma neste sábado. Ela vencia o segundo set por 1 game a 0, após vitória por 6/4 na primeira parcial, quando a adversária comunicou que não tinha mais condições de continuar jogando.

Rybakina iniciou a disputa do torneio italiano como número 6 do mundo. Com o título, subirá para a quarta posição na próxima atualização e ocupará pela primeira vez um lugar dentro do top 5. “Estou orgulhoso de poder manter este nível”, disse a campeã. “Não é fácil, com toda a programação, viagens… acho que estamos fazendo um bom trabalho com a equipe. Vejo melhorias na quadra, fisicamente também. Acho que estamos no caminho certo”, concluiu.

A campanha encerrada com a conquista da taça foi marcada por três duelos com desistências das rivais. Além do abandono de Kalinina na final, a casaque viu Anna Kalinskaya desistir na segunda rodada, assim como fez a número 1 do mundo Iga Swiatek nas quartas de final.

O histórico de abandonos das adversárias em Roma, contudo, não diminuem a ótima temporada vivida por Rybakina. Neste ano, ela foi campeã do WTA 1000 de Indian Wells, além de ter sido vice tanto no Aberto da Austrália quanto no WTA 1000 de Miami. Por isso, chegará com muita força na disputa de Roland Garros, que começa no próximo final de semana.

O tênis feminino também teve sua final de duplas nesta sexta. A dupla favorita, formada pelas americanas Jessica Pegula, perdeu o título com uma derrota por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/4, para a australiana Storm Hunter e a belga Elise Mertens.

FINAL DO MASTERS 1000 DEFINIDA

A final masculina de Roma foi definida com a disputa das semifinais neste sábado. O dinamarquês Holger Rune, que tem 20 anos e ocupa a sétima posição do ranking, venceu o norueguês Casper Ruud, número 4 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 6/2.

Na decisão, Rune enfrentará o russo Daniil Medvedev, atual terceiro do ranking e em busca da segundo colocação. Após interrupção por causa das fortes chuvas que atingem a Itália nesta semana, Medvedev superou o grego Stefanos Tsitsipas (5º) por 2 sets a 0, com duplo 7/5. Caso a chuva não voltem a atrapalhar, a decisão deve começar às 11 horas deste domingo.

