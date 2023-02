Kajuru (PSB-GO) vai protocolar convite para Campos Neto explicar juros no Senado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 18:50 Compartilhe

Após deputados governistas anunciarem que vão protocolar requerimentos para convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar na Câmara a política de juros da instituição, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que fará o mesmo no Senado.





“Esse cara precisa ter um pouquinho de independência, de bom senso. Ele não é presidente do PL, não é ministro do Bolsonaro, ele é o presidente do Banco Central. Independência não é ter lado. Ele está tendo lado, um lado ruim para o Brasil. A impressão que dá é que ele está querendo prejudicar o governo Lula mesmo”, disse Kajuru, que trocou recentemente o Podemos pelo PSB e agora integra a base governista no Senado.

Na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e o líder do PSOL, Guilherme Boulos (SP), disseram que apresentarão pedidos para convidar Campos Neto a dar explicações. Pela lei da autonomia do BC, o presidente da autoridade monetária não pode ser convocado pelo Congresso, apenas convidado.





