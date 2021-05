Kaio Jorge se desculpa após eliminação e despista sobre futuro Peixe perdeu por 3 a 1 para o Barcelona e foi eliminado da Libertadores na fase de grupos

O Santos perdeu na noite desta quarta-feira por 3 a 1 para o Barcelona, no Equador, e foi eliminado da Copa Libertadores da América. O revés marcou mais um triste capítulo na história do clube: essa foi a segunda vez que o Peixe não conseguiu passar da fase de grupos da competição.

Após o confronto, o atacante Kaio Jorge conversou com a imprensa. O jogador, autor do único gol do Peixe no duelo, lamentou a eliminação e fez questão de pedir desculpas aos torcedores do Santos pela má campanha da equipe.

“Independente se eu fiz gol ou não, queria vencer. Peço desculpa para a torcida santista. Na Sul-Americana e Brasileirão vamos entrar com outra postura”, disse o atacante.

O camisa 9 do Peixe tem vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2021 e a negociação para a renovação de seu contrato ainda não avançou. O presidente Andres Rueda recentemente falou que o jogador tem intenção de jogar na Europa. Kaio Jorge, na entrevista, deixou seu futuro em aberto.

“Em relação ao meu contrato, deixo com a diretoria e meu estafe. Nada me atrapalha. Estou pensando só no campo e ajudar os companheiros”.

Com a eliminação na Copa Libertadores, o Santos agora tem a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o restante da temporada. Inclusive, a estreia santista no maior certame nacional será no próximo sábado, às 20 horas, contra o Bahia, em Pituaçu.

