Kaio Jorge ironiza o Santos após derrota para o Juventude Atacante da Juventus publicou mensagem em rede social perguntando se o problema do Peixe não era o atacante. Depois de alguns minutos, jogador apagou a publicação

O atacante Kaio Jorge ironizou o Santos em uma publicação nas redes sociais no final da partida deste domingo, diante do Juventude, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apagou a mensagem depois de alguns minutos, mas irritou os torcedores.

– Verdade, o problema era o atacante mesmo – escreveu Kaio Jorge.

Kaio Jorge ainda é o artilheiro do Santos na temporada, com oito gols. Ele tinha um contrato com o Santos apenas até dezembro deste ano, mas não chegou a um acordo para a renovação com o clube.

No final de julho, ele assinou um pré-contrato com a Juventus e o Peixe chegou a um acordo com o clube italiano para liberá-lo antecipadamente. Pela negociação, o Santos vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira foi paga em agosto e a segunda será paga em 2022. Além disso, o Peixe vai receber 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) assim que o atacante atingir uma meta de jogos estipulada e ficará com 5% da “mais valia” em uma transferência futura (5% do que a Juventus receber além dos 3 milhões de Euros).

