Kaio Jorge, da Juventus, sofre lesão no joelho e irá passar por cirurgia Ex-Santos, o atacante sofreu a lesão durante a vitória do time B da Juventus

O atacante Kaio Jorge sofreu uma lesão no joelho direito, nesta quarta-feira, durante a vitória do time B da Juventus por 1 a 0 contra o Pro Patria, em duelo válido pela Serie C italiana. De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe de Turim, o brasileiro vai passar por uma cirurgia nas próximas horas.

– Os exames realizados pela tarde no J | Medical indicaram uma ruptura do tendão patelar do joelho direito. Será necessário uma cirurgia nas próximas horas – informou o departamento médico da Velha Senhora.

Kaio Jorge sofreu a lesão aos 23 minutos do primeiro tempo. O brasileiro ainda tentou continuar na partida, mas, por conta das dores, foi substituído. O atacante saiu de campo, de maca, e chorando. A Juventus não divulgou a previsão de retorno do atleta aos gramados.

Além de Kaio, a Juventus confirmou também as lesões do também brasileiro Alex Sandro (muscular) e o meia estadunidense Weston McKennie (fratura no pé) no empate em 1 a 1, diante do Villarreal, na última terça, pelas oitavas de final da Champions League.

Formado na base do Santos, o jovem de 20 anos foi contratado pela equipe de Turim em agosto do ano passado. Porém, logo em menos de uma semana no clube, sofreu uma lesão muscular e ficou fora por dois meses até estrear no time principal.

Sem espaço na equipe principal, Kaio Jorge não foi inscrito para a Champions League desta temporada e teve que ir para o sub-23 – considerado como o time II da Juventus – para recuperar condição física e ganhar mais minutos em campo. O brasileiro só marcou um gol em 13 partidas na temporada atual.

