Kaio atinge marca pelo Paraná, avalia parceria com Carlos Dias e mira retorno do Paranaense Volante fez 11 jogos até aqui na temporada e superou a quantidade de vezes que entrou em campo na comparação com 2019

O volante Kaio já vive um momento inesquecível pelo Paraná após chegar aos 11 jogos e conseguir superar o número de vezes que entrou em campo comparado com ano passado, quando atuou apenas quatro vezes com a camisa do Sport.

Satisfeito com o desempenho até aqui, o jogador mira o retorno do Campeonato Paranaense e projeta o acesso à Série A do Tricolor da Vila no fim da temporada.

– Me sinto muito bem em um ambiente muito confortável. É um clube muito bom. Desde a minha chegada fui muito bem recebido pela comissão técnica, direção e o grupo de jogadores. Esse início de temporada tem sido muito especial e espero retribuir dentro de campo da melhor forma possível – comentou Kaio, que está emprestado pelo Grêmio.

O desempenho também é atribuído a uma parceria que vem dando certo com Carlos Dias dentro de campo. Os dois estão se entendendo bem desempenhando papéis que visam surpreender o time adversário: variam nas funções de primeiro e segundo volantes.

– Tenho um diálogo muito bom com Carlos nos treinamentos e nos jogos. A gente consegue ter uma facilidade de um fazer a função do outro, independente de posição. Estamos trabalhando essas questões de chegar mais na frente nos treinamentos e surpreender o adversário com a importância de um volanta pisar dentro da área e criar jogadas. Acho que o nosso diferencial é poder entender o jogo e também ter essas variações para confundir a equipe adversária – analisou.

A parceria com Carlos Dias deve continuar para o jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense. A competição será retomada neste domingo (19) no clássico contra o Coritiba, às 16h (horário de Brasília), em Ponta Grossa.

Pensando nesse compromisso, Kaio comentou sobre como tem sido o processo de preparação do elenco paranista.

– É normal ter uma readaptação aos treinamentos e fazer todos os processos de uma pré-temporada. A gente ficou muito tempo parada e o ritmo vai voltar a normal conforme os jogos vão acontecendo. Não só o individual, mas o coletivo é o essencial. Isso vai fazer a diferença ao longo das competições. A gente está com uma expectativa muito grande para o retorno do Campeonato Paranaense. Estamos treinando muito forte.

O grande objetivo do Tricolor da Vila em 2020 é, inegavelmente, o acesso à Série A do Brasileirão. Feito esse que o volante espera conquistar mais uma vez na sua carreira já que, no ano passado, ele fez parte do grupo do Sport que conseguiu retornar à elite:

– Série B é um campeonato muito difícil e muito disputado. Esse ano vai ser mais difícil ainda por causa do calendário com jogo atrás de jogo. É muito cedo para até onde vamos chegar. Vamos entrar na competição jogo após jogo e, consequentemente, vamos buscar brigar na parte de cima da tabela. Queremos brigar para ficar sempre entre os quatro da tabela para brigar pelo acesso à Série A.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também