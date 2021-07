Kaiky volta a ser titular no Santos após nove jogos Luan Peres negocia transferência para o futebol europeu e abre espaço para o jovem

O zagueiro Kaiky, após enfrentar uma maratona de jogos no banco de reservas, deve voltar a ser titular pelo Santos na partida contra o América Mineiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será disputado nesse sábado, no estádio Independência. Com a ausência de Luan Peres, negociando sua saída para o Olympique de Marseille, o jogador é o favorito para fazer dupla com Luiz Felipe.

A última vez que o Menino da Vila foi titular aconteceu na derrota para o Bahia, na estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Santos foi goleado por 3 a 0.

Após o empate sem gols com o Sport na última quarta-feira, o técnico Fernando Diniz explicou as razões para “barrar” a joia santista nos últimos jogos. Com Ariel Holan e Marcelo Fernandes, Kaiky embalou uma sequência de partidas como titular do time.

“O Kaiky é fenômeno, tem tudo para ser de seleção brasileira e jogar algumas Copas do Mundo. Ter com 17 anos esse desempenho é digno de elogios, mas achei que o Luiz merecia uma oportunidade. Eu conto com o Kaiky e tenho confiança sobre ser um dos melhores zagueiros do futebol internacional”, avaliou Diniz.

Na temporada, Kaiky disputou 18 jogos (todos como titular) e marcou um gol. O tento anotado contra o Deportivo Lara, da Venezuela, colocou ele como jogador mais jovem do Peixe a marcar um gol na Copa Libertadores naquele momento – na ocasião ele tinha 17 anos, um mês e 25 dias. Depois, seu recorde foi superado por Ângelo.

Com a entrada de Kaiky, o Santos contra o América Mineiro deve ter a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

