Kai Havertz deixa o Chelsea para jogar no rival Arsenal

O atacante alemão Kai Havertz deixou o Chelsea, mas permanece em Londres, já que assinou oficialmente um “contrato de longo prazo” com o Arsenal, anunciaram os ‘Gunners’ nesta quarta-feira.

Não foram revelados a duração desse contrato nem o custo da transferência, mas a imprensa britânica especula que tenha sido de 65 milhões de libras (cerca de R$ 398 milhões na cotação atual).

Este é o primeiro reforço de peso do Arsenal para a nova temporada. O clube do norte de Londres, segundo colocado na última Premier League, poderá em breve conseguir contratar outro jogador, o meia inglês Declan Rice (West Ham), segundo a imprensa britânica.

Enquanto espera por Rice, o Arsenal reforçou o ataque com Havertz, jogador alto de 1,93 m e técnico. O alemão de 24 anos é peça importante da seleção de seu país, pela qual disputou 35 jogos e marcou 13 gols.

“Kai é um jogador de grande qualidade”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em comunicado publicado no site do clube. “Ele é muito versátil e inteligente. Vai trazer uma força a mais ao nosso meio-campo e variedade ao nosso jogo”, garantiu.

Havertz chegou ao Chelsea em meados de 2020 com o status de estrela em ascensão no futebol alemão, após quatro anos no Bayer Leverkusen.

No entanto, ele não conseguiu brilhar no nível esperado em Stamford Bridge, embora tenha jogado 139 partidas pelo Chelsea, marcando 32 gols e dando 15 assistências.

Ele fez parte do elenco que deu ao Chelsea a segunda Liga dos Campeões de sua história, em 2021, marcando o único gol na final vencida contra o Manchester City.

