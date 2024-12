K-beauty: médicas speakers da Sky Derm falam sobre o novo conceito de beleza coreana que tem conquistado os brasileiros

iStudioi iStudio https://istoe.com.br/autor/istudio/ 05/12/2024 - 16:55 Para compartilhar:

O desejo da beleza natural tem provocado uma série de mudanças dentro dos consultórios de estéticas. Agora homens e mulheres, de várias partes do mundo, estão à procura por procedimentos que realcem os traços e valorizem o aspecto de naturalidade e de saúde da pele – muito por influência dos métodos criados na Coreia do Sul. Por isso, quando o assunto é a aparência e o bem-estar dos pacientes, a Sky Derm, marca especializada em tecnologias estéticas e conceituada entre os médicos especialistas, é referência.

Fundada no Brasil, pelos mesmos criadores da Toskani Brasil e da Toskani USA, a Sky Derm traz para o país o que há de mais avançado em relação às técnicas de procedimento, os produtos inovadores e as tecnologias pioneiras da Coreia do Sul. O intuito é oferecer aos brasileiros o melhor da estética mundial.

Unindo ciência e beleza, com mais de 200 artigos científicos publicados, a marca está revolucionando os padrões de tratamento facial, ao mesmo tempo que proporciona conforto e segurança aos profissionais e aos seus pacientes.

Autoridade na fabricação de produtos médicos e dermatológicos, a Sky Derm conta com um time de especialistas na área da saúde, profissionais que atendem em diferentes estados do Brasil e também na América Latina e que formam a rede de médicos speakers da marca.

A médica Zeisa Hohl é um dos nomes que compõem o grupo de speakers da Sky Derm Brasil. Dermatologista e nutróloga, ela atua há mais de 25 anos no setor de estética, atendendo no próprio consultório na cidade de Goiânia.

Em entrevista exclusiva à IstoÉ, a médica, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica a preferência dos pacientes por tratamentos não-invasivos. “Antigamente, nós [médicos], precisavamos de produtos que esfoliassem muito a pele e isso chegava até a machucá-la porque eram [métodos] muito agressivos. Mas hoje, nós conseguimos atingir os mesmos resultados de pele sem agredi-lá e em tempo muito menor através de tratamentos inovadores”, diz.

Lhala Peel: peeling coreano

Entre os novos procedimentos estéticos citados pela dermatologista está o Lhala Peel, uma técnica que surgiu na Coreia do Sul e hoje tem conquistado o interesse de celebridades de outros lugares do mundo, incluindo atrizes de Hollywood que frequentam o tapete vermelho do Oscar.

O tratamento é feito à base de um derivado do ácido salicílico e promete renovar as células da pele, melhorando o aspecto e a textura enquanto causa o efeito de uma pele de porcelana ou de glass skin, pele de vidro, como é chamada em outros países. Além de não exigir um pós-tratamento rigoroso e um longo período de recuperação.

A dermatologista esclarece que o Lhala Peel é um peeling da quarta geração, ou seja, “ele não descama e não irrita a pele, porque tem uma forma inteligente de entregar os ativos e isso estimula o colágeno e gera um efeito bonito na pele.”

A especialista ainda ressalta que durante as sessões do Lhala Peel, da Sky Derm, os médicos usam um aparelho de eletroporação que não tem agulhas, mas que permite que os produtos regenerativos escolhidos sejam aplicados diretamente sob a pele. “Conseguimos entregar, por exemplo, o DNA do salmão, o ácido hialurônico, porque o Lhala Peel é um peeling com uma espuminha que tem oxigênio e que é aplicada dentro dos poros [da pele].”

Lumicen: esperma de salmão

Outro tratamento de rejuvenescimento facial não cirúrgico que está ganhando os holofotes no Brasil é o Lumicen, da Toskani, ou popularmente chamado de ‘esperma do salmão’ .

Segundo a dermatologista, o procedimento ganhou esse nome porque é derivado do sêmem do salmão e não porque é aplicado diretamente o esperma do peixe na pele. “Para acabar com as dúvidas, o tratamento contém propriedades extraídas do sêmem do salmão que tem o efeito de regenerar a célula da pele, isso significa que uma célula que já estava ‘velhinha’ pode sim sofrer mudanças de reparação”, afirma.

A médica também reforça que o novo procedimento facial tem mais poder de hidratação do que o ácido hialurônico, um dos tratamentos estéticos mais populares da atualidade. “Além da regeneração e da hidratação, o Lumicen melhora a vascularização da pele e com isso, a torna mais jovem e mais bonita”, diz.

Exossomos Exo-HL

Seguindo a lista dos novos tratamentos regenerativos que estão virando tendência na indústria da beleza estão os exossomos. Uma técnica desenvolvida na Coreia do Sul para tratar cicatrizes de acne, marcas de rugas, manchas na pele por doenças como a rosácea e a queda de cabelo.

Dermatologista especializada em laserterapia, a Dra. Shirley Nogueira faz parte da rede de speakers da Sky Derm Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, ela atua na área de naturalização facial e explica como a medicina regenerativa tem influenciado dentro dos consultórios.

Com atendimentos presenciais em Goiânia, a médica é membro de academias nacionais e internacionais de dermatologia, e destaca como os exossomos agem no organismo. “É inegável que estamos envelhecendo a todo vapor, sendo assim as nossas células, sejam elas da pele ou do cabelo, estão sofrendo inflamações e os exossomos entram para provocar uma comunicação com essas células, o que gera uma diminuição da ação dos radicais livres – que são responsáveis pela incentivar a inflamação e o envelhecimento das células”, diz.

Como consequência, a dermatologista afirma que a capacidade de comunicação interna influenciada pelos exossomos regenera e hidrata a pele de dentro para fora, “permitindo um funcionamento melhor, com células mais jovens e deixando a pele mais saudável e mais bonita.”

A especialista conta que usa nos pacientes os exossomos SHL, da Sky Derm. “A partir do momento que eu escolho usar esse produto tenho a opção de usá-lo sozinho, porque ele já vem com todos os ativos que ajudam na melhora celular, ou eu posso escolher associá-lo a outras mesclas, o que me permite ter milhões de opções de tratamento”, finaliza.