Juventus x Udinese; saiba onde assistir e prováveis escalações Após derrota para fechar 2020, Juventus espera se recuperar na tabela, voltar para zona de classificação para Champions League, mas deve buscar maior regularidade no torneio

A Juventus deseja um ano em 2021 com melhores resultados do que teve no final de 2020 e neste domingo encara a Udinese pelo Campeonato Italiano, às 16h45 (horário de Brasília). Após um início ruim e uma derrota pesada por 3 a 0 para a Fiorentina no último jogo, a Velha Senhora saiu da zona de competições europeias e está a oito pontos do líder Milan.

Reencontro e perspectiva



– Eu encontrei os jogadores bem depois do feriado. Na segunda, vi um elenco ansioso para recomeçar após a última atuação ruim. Espero um jogo difícil, a Udinese está bem fisicamente, é uma equipe bem organizada, com bons jogadores no contra-ataque. Conversamos sobre a partida contra a Fiorentina e não poderíamos terminar 2020 daquele jeito. Discutimos objetivos futuros e estou convencido de que podemos melhorar – analisou Pirlo, treinador da Juventus.

Cuidados

Antes do duelo contra a Fiorentina, a Juventus só havia sofrido 10 gols no Campeonato Italiano e era a melhor defesa do torneio, enquanto a Viola tinha o 3º pior ataque. Nesta rodada, a Udinese é quem tem o 3º pior sistema ofensivo com apenas 14 gols marcados, enquanto a Velha Senhora desceu uma posição e tem a 2ª melhor defesa do torneio. Apesar dos números, a irregularidade da equipe bianconeri não favorece cravar o favoritismo.

FICHA TÉCNICA:

Juventus x Udinese

Data e horário: 3/1/2021, às 16h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

Onde assistir: EI Plus

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)

Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot e Ramsey; Morata e Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Cuadrado (suspenso).

UDINESE (Técnico: Luca Gotti)

Musso; Bonifazi, De Maio e Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra e Zeegelaar; Pussetto e Lasagna

Desfalques: Okaka (machucado). Rodrigo Becão (suspenso).

