Juventus x Inter de Milão, Manchester United, Real Madrid… saiba onde assistir aos jogos de terça-feira Além do clássico italiano, que decide um dos finalistas para a Copa da Itália, o Manchester United, Real Madrid e Sporting entram em campo nessa terça-feira

A terça-feira reserva duelos interessantes pela Europa. Às 16h45, a Juventus de Cristiano Ronaldo recebe a Inter de Milão, de Lukaku, no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A Juve venceu o primeiro confronto por 2 a 1.

Mais cedo, às 16h30, o Manchester United encara o West Ham, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Às 17h, o Real Madrid busca recuperação em La Liga e recebe o Getafe. Mais tarde, às 18h, o líder do Campeonato Português, Sporting, visita o Gil Vicente.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



16h30 – Manchester United x West Ham

Copa da Inglaterra

Onde assistir: DAZN

16h45 – Juventus x Inter de Milão

Copa da Itália

Onde assistir: DAZN

17h – Real Madrid x Getafe

Campeonato Espanhol

Onde assistir: ESPN Brasil

18h – Gil Vicente x Sporting

Campeonato Português

Onde assistir: ESPN 2

