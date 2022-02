Juventus x Hellas Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano Equipes fazem duelo em Turim, na casa da Velha Senhora, com ambos lutando na parte de cima da tabela de classificação da competição nacional. Vlahovic deve fazer sua estreia

A bola vai rolar no País da Bota para mais uma rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, a Juventus, lutando pelas primeiras posições da tabela, recebe o Hellas Verona, que está na metade de cima da classificação. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 16h45 (de Brasília).

JUVENTUS

Tentando recuperar a hegemonia no País da Bota, a Juventus não faz grande campanha como nos últimos anos e briga para conseguir uma vaga na zona de classificação da Champions League. Com 42 pontos, a Velha Senhora está na quinta colocação, um ponto atrás da Atalanta, que fecha o G-4.

HELLAS VERONA

Com a missão de escapar do rebaixamento, o Hellas Verona faz campanha acima das expectativas e ocupa a metade de cima da tabela do Campeonato Italiano. O time de Igor Tudor está na nona colocação, com 33 pontos, e sonha com uma vaga em competição europeia.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Hellas Verona

Lega Serie A – Campeonato Italiano

24ª Rodada

​

Data e horário: 06/02/2022, às 16h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Árbitro: Luca Massimi

Assistentes: Alessandro Cipressa e Francesco Fiore

Transmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)

Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot e Cuadrado; Vlahovic e Morata.

Desfalques: Bonucci e Bernardeschi (lesionados); Locatelli (suspenso); Alex Sandro (Covid-19).

HELLAS VERONA (Técnico: Igor Tudor)

Montipò; Casale, Günter e Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso e Lazovic; Barak, Caprari e Kalinic.

Desfalques: Dawidowicz (lesionado); Gio Simeone (suspenso).

