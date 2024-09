Juventus volta a perder pontos em casa com empate (0-0) contra o Napoli

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 20:17 Para compartilhar:

A Juventus empatou pela terceira vez consecutiva, a segunda em casa, neste sábado (21), pela quinta rodada da Serie A italiana, contra o Napoli.

Quatro dias depois da grande atuação na Liga dos Campeões contra o PSV Eindhoven (3-1), a Juve pode ficar satisfeita com este empate após um duelo de grande intensidade.

Foi o Napoli, agora comandado pelo ex-jogador e treinador da Juventus, Antonio Conte, quem criou as melhores oportunidades, através de Romelu Lukaku (45’+1) cujo disparo à queima-roupa foi desviado por Michele Di Gregorio, e um chute de Matteo Politano, logo acima do travessão (55′).

Na classificação da Serie A, liderada provisoriamente pelo surpreendente Torino (11 pontos), que venceu na visita ao Verona por 3 a 2 na sexta-feira, o Napoli é terceiro com 10 pontos, um a mais que a Juve (4ª).

Também neste sábado, o recém-promovido Venezia conseguiu sua primeira vitória na temporada. O time derrotou o Genoa por 2 a 0 e subiu ao 14º lugar, com 4 pontos.

No último jogo deste sábado, precedido – como todos as partidas do fim de semana – de um minuto de silêncio em memória do antigo jogador da seleção italiana Toto Schillaci, falecido esta semana aos 59 anos, o Lecce (13º) empatou com o recém-promovido Parma (2-2) depois abrir 2 a 0 num jogo com uma expulsão para cada equipe. O Parma (11º) marcou os dois gols nos acréscimos.

Mas a partida de maior destaque desta quinta rodada será no domingo às 15h45 (horário de Brasília): a Inter, atual campeã e 6ª colocada (8 pontos), recebe seu grande rival, o Milan (10º, 5 pontos), cujo técnico Paulo Fonseca já está sob pressão após o péssimo início de temporada. Os ‘rossoneri’ perderam em casa para o Liverpool na terça-feira por 3 a 1 pela Liga dos Campeões.

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Cagliari – Empoli 0 – 2

Hellas Verona – Torino 2 – 3

– Sábado:

Unione Venezia – Genoa 2 – 0

Juventus – Napoli 0 – 0

Lecce – Parma 2 – 2

– Domingo:

(07h30) Fiorentina – Lazio

(10h00) Monza – Bologna

(13h00) Roma – Udinese

(15h45) Inter – Milan

– Segunda-feira:

(15h45) Atalanta – Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

2. Udinese 10 4 3 1 0 7 4 3

3. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

4. Juventus 9 5 2 3 0 6 0 6

5. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

6. Inter 8 4 2 2 0 9 3 6

7. Lazio 7 4 2 1 1 8 6 2

8. Atalanta 6 4 2 0 2 8 8 0

9. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

10. Milan 5 4 1 2 1 9 6 3

11. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

12. Genoa 5 5 1 2 2 4 7 -3

13. Lecce 5 5 1 2 2 3 8 -5

14. Unione Venezia 4 5 1 1 3 3 8 -5

15. Fiorentina 3 4 0 3 1 5 6 -1

16. Monza 3 4 0 3 1 3 4 -1

17. Roma 3 4 0 3 1 2 3 -1

18. Bologna 3 4 0 3 1 4 7 -3

19. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

