Juventus vence Sassuolo no sufoco (3-1) e se aproxima do pódio da Serie A italiana

Apesar de sofrer para vencer o Sassuolo (7º) por 3 a 1 neste domingo, a Juventus (4ª) aproveitou o empate (2-2) entre Inter de Milão e Roma (segundo e terceiro na Serie A) para se aproximar do pódio nesta 17ª rodada do campeonato italiano.

O resultado do atual campeão italiano pode ter sido enganoso, já que o Sassuolo, a revelação da temporada, manteve o empate em 1 a 1 jogando todo o segundo tempo com 10 homens até o minuto 82, quando o galês Aaron Ramsey desempatou.

O brasileiro Danilo Pereira havia colocado a Juve na frente no início da segunda etapa (51), mas o francês Grégoire Defrel empatou pouco depois (58).

Depois do gol de Ramsey, o astro português Cristiano Ronaldo garantiu a vitória nos acréscimos (90+2).

A Juventus conquistou três pontos importantes, mas por outro lado perdeu por lesão o americano Weston McKennie e o argentino Paulo Dybala.

As duas saídas durante a partida preocupam já que o atual campeão já tem três jogadores que testaram positivo para coronavírus (Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt).

Enquanto isso o espanhol Álvaro Morata se recuperou de um desconforto muscular que o fez perder as duas primeiras partidas de 2021 e pôde jogar alguns minutos no final da partida.

A equipe de Turim, que busca seu décimo título consecutivo, tem agora 33 pontos, um atrás da Roma, quatro da Inter de Milão e sete do líder Milan, embora a Juventus tenha um jogo a menos.

– Inter cede empate no fim para Roma –

Mais cedo, a Inter, vice-líder da Serie A, agora a três pontos do Milan, sofreu um empate (2-2) no final da partida diante da Roma (3ª), no Stadio Olimpico na capital italiana, deixando escapar mais dois pontos após a derrota por 2 a 1 na quarta para a Sampdoria (11º).

Os ‘nerazzurri’, depois de chegarem ao intervalo em desvantagem no placar, após um gol de Lorenzo Pellegrini (17) da Roma, apesar de terem dominado no primeiro tempo, conseguiram virar o placar na segunda etapa, graças aos gols do eslovaco Milan Skriniar após escanteio (56) e do marroquino Achraf Hakimi (63).

Mas a Inter, mostrando sua fragilidade, não resistiu à pressão romana dos últimos 15 minutos. E o goleiro da equipe milanesa, o esloveno Samir Handanovic, decisivo em várias ocasiões ao longo da partida, nada pôde fazer diante de uma cabeçada de Gianluca Mancini (86), que decretou o empate.

Uma nova decepção para os ‘interistas’, a uma semana depois de receber a Juventus, vencedora dos últimos nove títulos, de quem o treinador dos nerazzurri, Antonio Conte, sonha em arrancar o título.

“Foi uma boa partida, contra uma equipe que tem os mesmos objetivos que nós”, avaliou o técnico.

“Depois, perto do final do jogo, às vezes surge um certo medo que leva a jogar mais recuado, mas do banco continuamos a pedir para manter a pressão”, acrescentou Conte.

Com este empate, a Roma, por sua vez, mantém o terceiro lugar, a seis pontos do Milan.

Se por um lado o time da capital tem um retrospecto irretocável contra equipes da segunda metade da tabela (dez vitórias em dez jogos disputados), os Giallorossi ainda estão devendo uma primeira vitória contra os times da primeira metade.

A Roma terá uma nova oportunidade na próxima sexta-feira, no clássico contra a Lazio.

– Triunfos de Napoli e Lazio –

Também neste domingo, o Napoli venceu a Udinese (13º) por 2 a 1 fora de casa, graças a um gol nos últimos instantes do francês Tiémoué Bakayoko (90).

Antes disso, no primeiro tempo, Lorenzo Insigne (de pênalti aos 15) e Kevin Lasagna (27) haviam marcado para cada lado.

Outra equipe que vem subindo posições é a Lazio (8º), que venceu como visitante o Parma (19º) por 2 a 0 com gols no segundo tempo do espanhol Luis Alberto (55) e do equatoriano Felipe Caicedo (67).

O lanterna Crotone continua afundado na tabela. Desta vez perdeu para o Hellas Verona (9º) por 2 a 1.

A Fiorentina (12ª) fez seu dever de casa e venceu o Cagliari (16º) por 1 a 0, com um gol do atacante sérvio Dusan Vlahovic (72) e se distanciou assim da zona de rebaixamento.

— Jogos da 17ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Benevento – Atalanta 1 – 4

Genoa – Bologna 2 – 0

Milan – Torino 2 – 0

– Domingo:

Roma – Inter 2 – 2

Udinese – Napoli 1 – 2

Hellas Verona – Crotone 2 – 1

Parma – Lazio 0 – 2

Fiorentina – Cagliari 1 – 0

Juventus – Sassuolo 3 – 1

– Segunda-feira:

(16h45) Spezia – Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 40 17 12 4 1 37 19 18

2. Inter 37 17 11 4 2 43 23 20

3. Roma 34 17 10 4 3 37 26 11

4. Juventus 33 16 9 6 1 35 16 19

5. Atalanta 31 16 9 4 3 40 22 18

6. Napoli 31 16 10 1 5 34 16 18

7. Sassuolo 29 17 8 5 4 30 26 4

8. Lazio 28 17 8 4 5 27 25 2

9. Hellas Verona 27 17 7 6 4 22 16 6

10. Benevento 21 17 6 3 8 20 30 -10

11. Sampdoria 20 16 6 2 8 25 26 -1

12. Fiorentina 18 17 4 6 7 18 23 -5

13. Bologna 17 17 4 5 8 23 31 -8

14. Udinese 16 16 4 4 8 18 25 -7

15. Spezia 14 16 3 5 8 21 31 -10

16. Cagliari 14 17 3 5 9 23 34 -11

17. Genoa 14 17 3 5 9 18 30 -12

18. Torino 12 17 2 6 9 26 35 -9

19. Parma 12 17 2 6 9 13 33 -20

20. Crotone 9 17 2 3 12 17 40 -23

./bds/psr/aam

