Juventus vence Sassuolo com golaços de Vlahovic (3-0) e pressiona líder Inter

A Juventus ficou a dois pontos da Inter de Milão, líder da Serie A, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Sassuolo, com dois gols de Dusan Vlahovic, nesta terça-feira (16), no encerramento da 20ª rodada.

A equipe de Turim não se mostrou afetada pela programação excepcional, cinco dias depois de vencer o Frosinone por 4 a 0 nas quartas de final da Copa da Itália.

Vlahovic abriu o placar aos quinze minutos com um belo chute da entrada da área. O seu segundo gol, aos 37 minutos, foi ainda mais espetacular: uma cobrança de falta em que a bola foi direto no ângulo, sem chances para o goleiro Andrea Consigli.

Com esta dobradinha, o atacante sérvio chega aos nove gols, e é o colocado na artilharia. Mas ele ainda está muito atrás do primeiro colocado, o capitão da Inter de Milão, Lautaro Martínez (18′).

Outra boa notícia para a Juventus foi que Federico Chiesa, que perdeu três dos últimos quatro jogos devido a uma lesão, voltou no segundo tempo e marcou o terceiro gol aos 89 minutos.

“É um prazer que o Federico marque, ele merece. Nos conhecemos há muito tempo e somos bons amigos. O gol vai ajudá-lo, embora quem marca não seja importante, o importante é vencer os jogos”, acrescentou Vlahovic.

Graças à quarta vitória consecutiva, a Juventus soma 49 pontos, dois a menos que a Inter, o que torna a luta pelo ‘Scudetto’ mais interessante.

O time comandado por Massimiliano Allegri pode ser o líder provisório da 21ª rodada: viaja para enfrentar o Lecce (13º) no domingo, enquanto a partida da Inter foi adiada porque disputará a Supercopa da Itália, em Riad, neste final de semana.

“Temos que continuar jogando assim, continuar trabalhando e melhorar porque esta partida não foi fácil”, disse Allegri à plataforma DAZN. “Não estamos pensando no título, apenas no próximo jogo, no domingo, contra o Lecce, uma equipe difícil principalmente em seu estádio”, acrescentou.

O Sassuolo, que venceu a Juventus (4-2) e a Inter (2-1) no primeiro turno – a única derrota dos interistas na temporada na Serie A – tentou até o fim, mas não encontrou o gol.

O clube da Emília-Romanha está na 14ª posição, apenas dois pontos à frente do 18º, primeiro posição na zona de rebaixamento.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Napoli – Salernitana 2 – 1

Genoa – Torino 0 – 0

Hellas Verona – Empoli 2 – 1

Monza – Inter 1 – 5





– Domingo:

Lazio – Lecce 1 – 0

Cagliari – Bologna 2 – 1

Fiorentina – Udinese 2 – 2

Milan – Roma 3 – 1

– Segunda-feira:

Atalanta – Frosinone 5 – 0

– Terça-feira:

Juventus – Sassuolo 3 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 51 20 16 3 1 49 10 39

2. Juventus 49 20 15 4 1 32 12 20





3. Milan 42 20 13 3 4 38 21 17

4. Fiorentina 34 20 10 4 6 29 21 8

5. Atalanta 33 20 10 3 7 35 21 14

6. Lazio 33 20 10 3 7 24 20 4

7. Bologna 32 20 8 8 4 23 18 5

8. Napoli 31 20 9 4 7 30 25 5

9. Roma 29 20 8 5 7 32 24 8

10. Torino 28 20 7 7 6 18 18 0

11. Monza 25 20 6 7 7 20 25 -5

12. Genoa 22 20 5 7 8 20 24 -4

13. Lecce 21 20 4 9 7 20 26 -6

14. Sassuolo 19 20 5 4 11 26 36 -10

15. Frosinone 19 20 5 4 11 25 39 -14

16. Udinese 18 20 2 12 6 21 32 -11

17. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

18. Hellas Verona 17 20 4 5 11 18 27 -9

19. Empoli 13 20 3 4 13 11 35 -24

20. Salernitana 12 20 2 6 12 17 40 -23

