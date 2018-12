Juventus vence Roma e conquista 1º turno antecipadamente

TURIM, 24 DEZ (ANSA) – A décima sétima rodada do Campeonato Italiano, realizada no último sábado (22), marcou a conquista simbólica do primeiro turno à Juventus, que segue invicta na competição com 16 vitórias e um empate. A Velha Senhora recebeu a Roma no Allianz Stadium, em Turim, e venceu por 1 a 0 pela terceira vez consecutiva na Série A. O gol da partida foi marcado pelo atacante croata Mario Mandzukic, de cabeça. A equipe de Turim chegou aos 49 pontos, oito à frente do vice-líder, o Napoli. Já a Roma, caiu para a décima colocação com 24 pontos.

Jogando no San Paolo, o Napoli não teve vida fácil contra a Spal. A vitória por 1 a 0 veio com um gol de cabeça do zagueiro espanhol Albiol, no fim do primeiro tempo. Com a vitória da Juventus, no entanto, a diferença para a liderança permaneceu em oito pontos.

Na terceira posição, aparece a Inter de Milão, que foi a Verona enfrentar o Chievo, último colocado na tabela, e teve uma surpresa. Após abrirem o placar com o croata Perisic e manterem o controle da partida na maior parte do tempo, os nerazzuri sofreram o empate aos 46 minutos do segundo tempo, com Pellisier e viram a distância para a Juventus subir para 13 pontos.

O rival Milan também não teve motivo para comemorar. Jogando no San Siro, os rossoneri perderam para a Fiorentina por 1 a 0, com gol de Chiesa, e foramm ultrapassados na quarta colocação, que dá vaga para a Liga dos Campeões da Europa, pela a Lazio, que passou pelo Cagliari por 3 a 1. (ANSA)