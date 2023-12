Juventus vence Napoli (1-0) e assume liderança provisória da Serie A

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/12/2023 - 20:06 Para compartilhar:

A Juventus assumiu provisoriamente a liderança da Serie A nesta sexta-feira (8), ao derrotar o atual campeão Napoli por 1 a 0 na partida de abertura da 15ª rodada.

Um gol de cabeça de Federico Gatti (51′) manteve os três pontos em Turim, e o time ‘bianconero’ (1º, 36 pontos) agora supera a Inter de Milão (2ª, 35 pontos) em um ponto, antes dos ‘nerazurri’ enfrentarem a Udinese (16ª) neste sábado.

Depois de um jogo muito disputado e com defesas sólidas dos dois lados, os jogadores comandados pelo técnico Massimiliano Allegri garantiram a 11ª vitória na temporada.

A ‘Juve’ só perdeu um jogo no campeonato, na 5ª rodada contra o Sassuolo (4-2), e prolongou sua sequência de dez jogos sem perder, o que mantém a pressão sobre a Inter.

Porém, a melhor chance da partida foi do georgiano Khvicha Kvaratkhelia, do Napoli, que no mano a mano com o goleiro polonês Wojciech Szczesny, mandou a bola por cima do travessão (28′).

Kvaratkhelia havia aproveitado um erro de marcação da defesa da Juventus e a um ótimo passe do nigeriano Victor Osimhen.

O Napoli, agora sob o comando do técnico Walter Mazzarri, está em quinto lugar, doze pontos atrás da Juve e com cada vez menos chances de defender o ‘scudetto’ conquistado na temporada passada.

Osimhen, artilheiro da Serie A na última edição, chegou a comemorar o empate (70′), mas seu gol foi anulado por impedimento. O nigeriano havia se livrado de Szczesny, que chegou a sair fora da área, antes de mandar para o fundo da rede.

Os napolitanos viajaram até Turim em busca da reação, depois da derrota sofrida na rodada passada diante da Inter (3-0), mas voltaram de mãos vazias.

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Juventus – Napoli 1 – 0

– Sábado:

(11h00) Hellas Verona – Lazio

(14h00) Atalanta – Milan

(16h45) Inter – Udinese

– Domingo:





(08h30) Frosinone – Torino

(11h00) Monza – Genoa

(14h00) Salernitana – Bologna

(16h45) Roma – Fiorentina

– Segunda-feira:

(14h30) Empoli – Lecce

(16h45) Cagliari – Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 36 15 11 3 1 23 9 14

2. Inter 35 14 11 2 1 33 7 26

3. Milan 29 14 9 2 3 24 15 9

4. Roma 24 14 7 3 4 27 16 11





5. Napoli 24 15 7 3 5 26 18 8

6. Fiorentina 23 14 7 2 5 23 17 6

7. Bologna 22 14 5 7 2 16 11 5

8. Atalanta 20 14 6 2 6 21 16 5

9. Lazio 20 14 6 2 6 15 15 0

10. Torino 19 14 5 4 5 13 16 -3

11. Monza 18 14 4 6 4 15 14 1

12. Frosinone 18 14 5 3 6 20 24 -4

13. Lecce 16 14 3 7 4 16 19 -3

14. Genoa 15 14 4 3 7 15 19 -4

15. Sassuolo 15 14 4 3 7 21 26 -5

16. Udinese 12 14 1 9 4 12 21 -9

17. Empoli 11 14 3 2 9 9 26 -17

18. Hellas Verona 10 14 2 4 8 12 21 -9

19. Cagliari 10 14 2 4 8 13 26 -13

20. Salernitana 8 14 1 5 8 10 28 -18

