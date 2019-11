Juventus vence Milan e reassume liderança do Campeonato Italiano

Com um gol do argentino Paulo Dybala na reta final da partida, a Juventus venceu por 1 a 0 o duelo contra o Milan que fechou a 12ª rodada da Serie A e voltou à liderança, que havia sido provisoriamente assumida pela Inter de Milão.

Apesar do mau momento do Milan (14º) o jogo foi equilibrado e a Juventus teve dificuldades. O time de Turim acabou vencendo graças a sua dupla argentina: o atacante Gonzalo Higuaín tocou para Dybala, que dominou e chutou de pé esquerdo superando o goleiro Gianluigi Donnarumma (77).

Dybala começou o jogo no banco de reservas, com Higuaín fazendo a dupla de ataque com Cristiano Ronaldo. O ‘Pipita’ teve a primeira chance de abrir o placar, mas o chute do atacante da Juve foi desviado para escanteio por Donnarumma (14).

O Milan reagiu e o brasileiro Lucas Paquetá quase marcou com uma forte cabeçada no ângulo que o polonês Wojciech Szczesny afastou com uma bela defesa (25).

A dois minutos do intervalo Cristiano Ronaldo apareceu dando um chute que foi defendido por Donnarumma (43). Mas o Milan respondeu com dois lances perigosos de Theo Hernandez (45) e do polonês Krzysztof Piatek (45+1), mas Szczesny voltou a se mostrar muito atento para evitar o gol.

A segunda etapa começou com menos ritmo, como se os dois times tivesses decidido dar uma trégua após o agitado primeiro tempo e com Cristiano Ronaldo substituído aos 10 minutos, devido a dores no joelho, por Dybala que acabou sendo decisivo.

Aos 15 do segundo tempo Piatek teve outra chance de abrir para os visitantes, mas seu compatriota Szczesny evitou novamente (58).

As chances perdias custaram caro para o Milan. O goleiro Donnarumma defendeu um primeiro chute de Dybala (68), mas 9 minutos depois não conseguiu fazer nada diante do segundo disparo com perigo do argentino.

Com este triunfo, a Juventus soma 32 pontos, um a mais que a Inter, que no sábado havia assumido a liderança provisória após vencer o Verona (10º) por 2 a 1.

– Lazio vence Lecce –

A Lazio (3º) venceu o Lecce (16º) por 4 a 2 com dois gols do argentino Joaquín Correa, e subiu para terceiro.

A equipe romana está empatada em pontos com o Cagliari (4º), que horas antes goleou por 5 a 2 a Fiorentina (9º) em casa.

Em seu estádio, a Lazio venceu graças aos dois gols de Correa (30 e 80) e gols do sérvio Sergej Milinkovic-Savic (62) e Ciro Immobile (77, de pênalti). Pelo Lecce marcaram Gianluca Lapadula (40) e Andrea La Mantia (85).

Com a goleada, o surpreendente Cagliari chegou a sua terceira vitória consecutiva. O time manteve um elevado ritmo de jogo e de gols nos dois últimos meses. Depois de perder os dois primeiros duelos da temporada, emendou dez jogos sem derrotas, sete deles com triunfos.

Em Cagliari, o destaque da partida foi o belga Radja Nainggolan, que voltou depois de um ano complicado na Inter de Milão. Ele deu três passes decisivos e marcou um espetacular gol de falta no segundo tempo (65).

Antes desse último gol, o Cagliari venceu por meio do croata Marko Rog (17), Fabio Pisacane (26), do argentino Gio Simeone (34) e do brasileiro João Pedro (54).

Pela Fiorentina, que não pôde contar com o veterano francês Franck Ribery, o sérvio Dusan Vlahovic marcou duas vezes (75 e 87).

Na luta pelo título, a Inter subiu para o primeiro lugar no sábado ao vencer por 2 a 1 o Verona (10º), mas tem um jogo a menos que a Juventus.

Também neste domingo a Roma caiu para sétimo na tabela ao ser derrotada fora de casa pelo Parma (8º) por 2 a 0 com gols do meia Mattia Sprocatti (68) e do dinamarquês Andreas Cornelius (90+3).

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Bologna 3 – 1

– Sábado:

Brescia – Torino 0 – 4

Inter – Hellas Verona 2 – 1

Napoli – Genoa 0 – 0

– Domingo:

Cagliari – Fiorentina 5 – 2

Lazio – Lecce 4 – 2

Sampdoria – Atalanta 0 – 0

Udinese – SPAL 0 – 0

Parma – Roma 2 – 0

Juventus – Milan 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 32 12 10 2 0 20 9 11

2. Inter 31 12 10 1 1 26 12 14

3. Lazio 24 12 7 3 2 28 13 15

4. Cagliari 24 12 7 3 2 23 12 11

5. Atalanta 22 12 6 4 2 30 18 12

6. Roma 22 12 6 4 2 20 14 6

7. Napoli 19 12 5 4 3 21 15 6

8. Parma 17 12 5 2 5 18 15 3

9. Fiorentina 16 12 4 4 4 18 19 -1

10. Hellas Verona 15 12 4 3 5 10 11 -1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 17 -2

12. Udinese 14 12 4 2 6 8 18 -10

13. Sassuolo 13 11 4 1 6 21 21 0

14. Milan 13 12 4 1 7 11 16 -5

15. Bologna 12 12 3 3 6 16 20 -4

16. Lecce 10 12 2 4 6 15 25 -10

17. Genoa 9 12 2 3 7 14 26 -12

18. Sampdoria 9 12 2 3 7 7 19 -12

19. SPAL 8 12 2 2 8 7 18 -11

20. Brescia 7 11 2 1 8 10 20 -10

