Juventus vence Lecce na abertura da 6ª rodada do Italiano

AFP - 26/09/2023 - 18:36

A Juventus conseguiu uma vitória suada sobre o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (26), na abertura da sexta rodada do campeonato Italiano, graças a um gol do polonês Arkadiusz Milik.

Com este resultado, a Juve, que vinha de derrota para o Sassuolo no último sábado (4 a 2), subiu provisoriamente para a vice-liderança com 13 pontos, dois atrás da líder Inter de Milão.

Mas as vaias aos jogadores da equipe na descida para os vestiários no intervalo, e os tímidos aplausos após o apito final, mostraram mais uma vez que a ‘Velha Senhora’ ainda não empolgou os torcedores neste início de temporada.

Foi preciso esperar até o segundo tempo para que Milik, titular no lugar de Dusan Vlahovic, marcasse o gol da vitória com o bico da chuteira, aproveitando passe de cabeça do francês Adrien Rabiot.

Por sua vez, o Lecce permanece com 11 pontos e cai da terceira para a quarta posição na tabela.

Na quarta-feira, a Inter, que tem 15 pontos em cinco jogos, recebe o Sassuolo (12º) e o Milan (3º) visita o Cagliari (19º).

Atual campeão, o Napoli (7º), que está a 7 pontos da liderança, recebe a Udinese (18ª) para o primeiro dos quatro jogos que tem pela frente (três da Serie A e um da Champions) antes da paralisação para as datas Fifa, sequência que pode definir o futuro do treinador da equipe, Rudi Garcia.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Juventus – Lecce 1 – 0

– Quarta-feira:

(13h30) Hellas Verona – Atalanta

Empoli – Salernitana

Cagliari – Milan

(15h45) Lazio – Torino

Inter – Sassuolo

Napoli – Udinese





– Quinta-feira:

(13h30) Monza – Bologna

Frosinone – Fiorentina

(15h45) Genoa – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 15 5 5 0 0 14 1 13

2. Juventus 13 6 4 1 1 12 6 6

3. Milan 12 5 4 0 1 10 7 3

4. Lecce 11 6 3 2 1 8 5 3

5. Fiorentina 10 5 3 1 1 11 9 2

6. Atalanta 9 5 3 0 2 10 5 5

7. Napoli 8 5 2 2 1 8 5 3





8. Frosinone 8 5 2 2 1 8 7 1

9. Torino 8 5 2 2 1 6 5 1

10. Hellas Verona 7 5 2 1 2 4 5 -1

11. Bologna 6 5 1 3 1 3 4 -1

12. Sassuolo 6 5 2 0 3 9 11 -2

13. Roma 5 5 1 2 2 12 7 5

14. Monza 5 5 1 2 2 4 7 -3

15. Lazio 4 5 1 1 3 5 8 -3

16. Genoa 4 5 1 1 3 4 8 -4

17. Salernitana 3 5 0 3 2 4 9 -5

18. Udinese 3 5 0 3 2 1 6 -5

19. Cagliari 2 5 0 2 3 1 6 -5

20. Empoli 0 5 0 0 5 0 13 -13

