Juventus vence Brescia de virada e assume liderança provisória

A Juventus venceu o Brescia por 2 a 1 de virada e assumiu a liderança provisória da Serie A, à espera da Inter, que na quarta-feira vai receber a Lazio.

O time da casa abriu o placar com um gol de Alfredo Donnarumma logo no início (4), mas a Juventus, que não pôde contar com Cristiano Ronaldo, machucado, mas a equipe de Turim empatou antes do intervalo com um gol contra de Chancellor (40).

No segundo tempo o bósnio Miralem Pjanic decidiu com um lindo voleio depois que o argentino Paulo Dybala chutou na barreira uma cobrança de falta (63).

A Juventus alcança os 13 pontos após cinco partidas disputadas, dois a mais que a Inter, que no momento conseguiu quatro triunfos em quatro jogos.

O Napoli, terceiro com 9 pontos, vai receber o Cagliari (9º).

Nesta terça o Verona (13º) e a Udinese (15º) empataram sem gols.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Terça-feira:

Verona – Udinese 0 – 0

Brescia – Juventus 1 – 2

– Quarta-feira (horário de Brasília):

(14h00) Roma – Atalanta

(16h00) SPAL – Lecce

Genoa – Bologna

Parma – Sassuolo

Napoli – Cagliari

Inter – Lazio

Fiorentina – Sampdoria

– Quinta-feira (horário de Brasília):

(16h00) Torino – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 13 5 4 1 0 9 5 4

2. Inter 12 4 4 0 0 9 1 8

3. Napoli 9 4 3 0 1 13 8 5

4. Roma 8 4 2 2 0 10 7 3

5. Lazio 7 4 2 1 1 7 3 4

6. Atalanta 7 4 2 1 1 9 8 1

7. Bologna 7 4 2 1 1 7 6 1

8. Sassuolo 6 4 2 0 2 10 7 3

9. Cagliari 6 4 2 0 2 7 5 2

10. Torino 6 4 2 0 2 6 6 0

11. Milan 6 4 2 0 2 2 3 -1

12. Brescia 6 5 2 0 3 6 7 -1

13. Verona 5 5 1 2 2 3 4 -1

14. Genoa 4 4 1 1 2 7 9 -2

15. Udinese 4 5 1 1 3 2 5 -3

16. Parma 3 4 1 0 3 4 7 -3

17. SPAL 3 4 1 0 3 4 8 -4

18. Lecce 3 4 1 0 3 3 10 -7

19. Sampdoria 3 4 1 0 3 2 9 -7

20. Fiorentina 2 4 0 2 2 6 8 -2

