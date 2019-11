Juventus vence Atalanta; Inter derrota Torino e segue na cola

Apesar de ter sido dominada durante mais de uma hora pelo Atalanta em Bergamo, a Juventus jogou o suficiente na reta final para vencer por 3 a 1, com dois gols de Gonzalo Higuaín e um de Paulo Dybala, e manteve a liderança na Serie A.

Faltando quinze minutos para o apito final, o time local ganhava com um gol marcado por Robin Gosens, após um cruzamento de Musa Barrow (55), que havia perdido um pênalti no primeiro tempo (18).

Na ausência de Cristiano Ronaldo, poupado para o jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, foi a dupla argentino formada por Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala quem se destacou na virada da Juve.

Higuaín empatou (74) com um chute de esquerda de dentro da área, e seis minutos depois colocou o time de Turim na frente, desviando um cruzamento do colombiano Juan Cuadrado (82).

Higuaín apareceu mais uma vez para dar uma assistência a Dybala que marcou nos acréscimos (90+2).

Antes da dupla argentina brilhar, o protagonista da partida havia sido o goleiro polonês Wojciech Szczesny, que com suas defesas evitou vários gols do time local.

E o travessão ainda evitou um gol do Atalanta, como já havia acontecido na jogada do pênalti perdido por Barrow.

Com esta vitória, a Juventus ficou com quatro pontos de vantagem sobre a Inter de Milão que venceu o Torino (11º) por 3 a 0 fora de casa.

– Inter vence Torino –

Com gols do argentino Lautaro Martínez (12), do holandês Stefan de Vrij (32) e do belga Romelu Lukaku (55) a equipe comandada por Antonio Conte venceu com autoridade e ganhou confiança antes da partida decisiva contra o Slavia de Praga de quarta-feira na Champions.

A Inter abriu uma vantagem de 10 pontos sobre a Lazio e o Cagliari, os outros dois times na ‘zona Champions’, que no domingo vão enfrentar Sassuolo (14º) e Lecce (16º).

Também neste sábado, o Napoli seguiu dando mostras de que não está em seu melhor momento e não passou do empate em 1 a 1 fora de casa com o Milan, outra equipe que não está cumprindo as expectativas.

Em uma partida decepcionante, o mexicano Hirving Lozano abriu o placar para os napolitanos ao desviar de cabeça para o gol vazio uma bola que bateu no travessão chutada por seu companheiro Lorenzo Insigne (24).

Apenas quatro minutos depois, Giacomo Bonaventura empatou com uma bomba de pé direito que entrou no ângulo (29).

O empate mantém o Napoli na 7ª posição com 20 pontos enquanto o Milan subiu uma posição (13º com 14).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Atalanta – Juventus 1 – 3

Milan – Napoli 1 – 1

Torino – Inter 0 – 3

– Domingo:

(08h30) Bologna – Parma

(11h00) Hellas Verona – Fiorentina

Roma – Brescia

Sassuolo – Lazio

(14h00) Sampdoria – Udinese

(16h45) Lecce – Cagliari

– Segunda-feira:

(16h45) SPAL – Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 35 13 11 2 0 23 10 13

2. Inter 34 13 11 1 1 29 12 17

3. Lazio 24 12 7 3 2 28 13 15

4. Cagliari 24 12 7 3 2 23 12 11

5. Roma 22 12 6 4 2 20 14 6

6. Atalanta 22 13 6 4 3 31 21 10

7. Napoli 20 13 5 5 3 22 16 6

8. Parma 17 12 5 2 5 18 15 3

9. Fiorentina 16 12 4 4 4 18 19 -1

10. Hellas Verona 15 12 4 3 5 10 11 -1

11. Udinese 14 12 4 2 6 8 18 -10

12. Torino 14 13 4 2 7 15 20 -5

13. Milan 14 13 4 2 7 12 17 -5

14. Sassuolo 13 11 4 1 6 21 21 0

15. Bologna 12 12 3 3 6 16 20 -4

16. Lecce 10 12 2 4 6 15 25 -10

17. Genoa 9 12 2 3 7 14 26 -12

18. Sampdoria 9 12 2 3 7 7 19 -12

19. SPAL 8 12 2 2 8 7 18 -11

20. Brescia 7 11 2 1 8 10 20 -10

