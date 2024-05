Juventus vence Atalanta (1-0) e é campeã da Copa da Itália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 18:41 Para compartilhar:

A Juventus conquistou a Copa da Itália pela 15ª vez em sua história nesta quarta-feira (15), ao derrotar a Atalanta por 1 a 0 na final disputada no Estádio Olímpico de Roma.

O sérvio Dusan Vlahovic foi o autor do único gol da partida, logo aos 4 minutos do primeiro tempo.

A Juve, em queda livre no Campeonato Italiano (4ª colocada após cinco empates consecutivos), não conquistava um troféu desde 2021, um jejum raro em sua história recente.

Com o título, a ‘Velha Senhora’ reforça seu domínio na Copa da Itália, agora com seis de vantagem sobre Roma e Inter de Milão, que têm nove cada uma.

A última conquista da Juventus na ‘Coppa’ havia sido em 2021, com vitória justamente sobre a Atalanta, por 2 a 1.

Mal na Serie A, a Juventus chegava para a partida com a sensação de equipe derrotada e sai aliviada, dando uma alegria aos torcedores em uma temporada com mais decepções do que bons momentos.

A Atalanta só foi campeã uma vez da Copa da Itália, em 1963, e terá que continuar esperando.

Mas a próxima grande oportunidade do time de Bérgamo para virar a página e levantar um troféu importante já será daqui a uma semana, em Dublin, na Irlanda, na final da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen, campeão alemão e invicto na temporada.

Essa será a grande motivação para a ‘Dea’, junto com a missão de manter pelo menos o quinto lugar na Serie A para se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Neste momento, a equipe tem três pontos de vantagem sobre a Roma.

— Os dez últimos campeões da Copa da Itália:

2024: Juventus

2023: Inter de Milão

2022: Inter de Milão

2021: Juventus

2020: Napoli

2019: Lazio

2018: Juventus

2017: Juventus

2016: Juventus

2015: Juventus

— Clubes mais vezes campeões (entre parênteses, o ano do último título):

1. Juventus 15 (2024)

2. Roma 9 (2008)

. Inter de Milão 9 (2023)

4. Lazio 7 (2019)

5. Fiorentina 6 (2001)

. Napoli 6 (2020)

