Juventus vai estrelar documentário do Amazon Prime

SÃO PAULO, 23 FEV (ANSA) – A plataforma de streaming Amazon Prime Video anunciou que a Juventus será a estrela da nova edição da série “All or Nothing” (“Tudo ou Nada”, em português), que acompanhará os bastidores da Velha Senhora ao longo da temporada 2020/21.

Em um comunicado, a Amazon Prime Video revelou ter fechado um acordo com a Juventus, que também publicou em suas redes sociais a novidade. A série deverá ser lançada ainda neste ano.

Esta será a terceira temporada da “All or Nothing”, que já acompanhou os bastidores das equipes do Manchester City e do Tottenham, da Inglaterra. A série será lançada exclusivamente na plataforma de streaming da Amazon.

Assim como em Manchester e Londres, além das partidas da Juve, a série acompanhará de perto os jogadores nos treinamentos e até a chegada do técnico Andrea Pirlo.

“Estamos orgulhos por fazer parte do ‘All or Nothing’. Isso representa mais um passo na evolução do nosso clube e estamos ansiosos para podermos mostrar ao mundo o que é realmente a Juventus e o que ela significa”, afirmou Giorgio Ricci, diretor do clube bianconero. (ANSA).

