Juventus tropeça e empata com Fiorentina por 1 a 1

admin3 03/09/2022 - 12:35 Compartilhe

FLORENÇA, 3 SET (ANSA) – A Juventus empatou com a Fiorentina por 1 a 1 neste sábado (3), em Florença, e desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória da Série A.







A Velha Senhora abriu o placar logo aos nove minutos de jogo, com Milik, mas sofreu o empate aos 29, com Kouamé. Atuando diante de sua torcida, a Viola ainda pressionou no fim do segundo tempo, mas não conseguiu virar o placar.

Com o empate – o terceiro em cinco rodadas -, a Juventus chegou a nove pontos, empatada com a terceira colocada Inter de Milão, que ainda encara o arquirrival Milan neste sábado.

Já a Fiorentina também acumula três empates em cinco jogos, porém com uma vitória a menos, e chegou a seis pontos na classificação. (ANSA).