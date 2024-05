Juventus termina Italiano em 3º; Giroud marca em despedida do Milan

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 18:41 Para compartilhar:

A Juventus encerrou a temporada 2023/2024 com a terceira colocação do Campeonato Italiano, graças a sua primeira vitória na competição desde abril, ao bater o Monza por 2 a 0 neste sábado (25), pela 38ª e última rodada.

Por sua vez, o Milan (2º) empatou em 3 a 3 com a lanterna e rebaixada Salertinana em um jogo para cumprir tabela, cujo destaque foi o golaço do atacante francês Olivier Giroud em sua despedida do clube ‘rossonero’.

Tanto a Juve como o Milan devem pensar agora na próxima temporada e em como reconstruir suas equipes, já que ambos demitiram nos últimos dias seus treinadores, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.

– Reencontro com a vitória –

O time de Turim vinha de seis empates consecutivos na Serie A e a vitória deste sábado é apenas a terceira em quatro meses, a primeira desde o dia 7 de abril.

Federico Chiesa (26′) e o brasileiro Alex Sandro (28′), em seu 327º e último jogo com a camisa ‘bianconera’, marcaram os gols da vitória sobre o Monza.

Com 71 pontos, a Juventus passa nesta última rodada da quarta para a terceira colocação, aproveitando que o Bologna (4º, 68 pontos) foi derrotado na sexta-feira pelo Genoa (2 a 0).

A prioridade para a ‘Velha Senhora’ será encontrar um substituto para Allegri. Segundo a imprensa italiana, o ítalo-brasileiro Thiago Motta, que classificou o Bologna para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, está muito próximo de ser anunciado pelo clube de Turim.

– Girou se despede com gol –

Em San Siro, Giroud foi o protagonista da noite. Aos 37 anos, o experiente atacante se despediu dos ‘tifosi’ marcando o segundo gol milanista aos 27 minutos de jogo. O primeiro foi obra do português Rafael Leão (22′).

O francês, que chegou ao Milan em 2021, se despede do clube com 49 gols marcados em 132 jogos. Na próxima temporada, ele irá defender o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

O Milan chegou abrir 3 a 1 marcando mais um com o capitão Davide Calabria, mas relaxou na reta final e acabou cedendo o empate à Salernitana.

— Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horários de Brasília) e classificação:

– Quinta-feira:

Cagliari – Fiorentina 2 – 3

– Sexta-feira:

Genoa – Bologna 2 – 0

– Sábado:

Juventus – Monza 2 – 0

Milan – Salernitana 3 – 3

– Domingo:

(13h00) Atalanta – Torino

Napoli – Lecce

(15h45) Lazio – Sassuolo

Hellas Verona – Inter

Frosinone – Udinese

Empoli – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 93 37 29 6 2 87 20 67

2. Milan 75 38 22 9 7 76 49 27

3. Juventus 71 38 19 14 5 54 31 23

4. Bologna 68 38 18 14 6 54 32 22

5. Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28

6. Roma 63 37 18 9 10 64 44 20

7. Lazio 60 37 18 6 13 48 38 10

8. Fiorentina 57 37 16 9 12 58 44 14

9. Torino 53 37 13 14 10 36 33 3

10. Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7

11. Genoa 49 38 12 13 13 45 45 0

12. Monza 45 38 11 12 15 39 51 -12

13. Hellas Verona 37 37 9 10 18 36 49 -13

14. Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22

15. Cagliari 36 38 8 12 18 42 68 -26

16. Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24

17. Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17

18. Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26

19. Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32

20. Salernitana 17 38 2 11 25 32 81 -49

