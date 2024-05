Juventus termina Italiano em 3º; Giroud marca em despedida do Milan

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 19:29 Para compartilhar:

A Juventus encerrou a temporada 2023/2024 com a terceira colocação do Campeonato Italiano, graças a sua primeira vitória na competição desde abril, ao bater o Monza por 2 a 0 neste sábado (25), pela 38ª e última rodada.

Por sua vez, o Milan (2º) empatou em 3 a 3 com a lanterna e rebaixada Salertinana em um jogo para cumprir tabela, cujo destaque foi o golaço do atacante francês Olivier Giroud em sua despedida do clube ‘rossonero’.

Tanto a Juve como o Milan devem pensar agora na próxima temporada e em como reconstruir suas equipes, já que ambos demitiram nos últimos dias seus treinadores, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.

– Reencontro com a vitória –

O time de Turim vinha de seis empates consecutivos na Serie A e a vitória deste sábado é apenas a terceira em quatro meses, a primeira desde o dia 7 de abril.

Federico Chiesa (26′) e o brasileiro Alex Sandro (28′), em seu 327º e último jogo com a camisa ‘bianconera’, marcaram os gols da vitória sobre o Monza.

Com 71 pontos, a Juventus passa nesta última rodada da quarta para a terceira colocação, aproveitando que o Bologna (4º, 68 pontos) foi derrotado na sexta-feira pelo Genoa (2 a 0).

A prioridade para a ‘Velha Senhora’ será encontrar um substituto para Allegri. Segundo a imprensa italiana, o ítalo-brasileiro Thiago Motta, que classificou o Bologna para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, está muito próximo de ser anunciado pelo clube de Turim.

– Girou se despede com gol –

Em San Siro, Giroud foi o protagonista da noite. Aos 37 anos, o experiente atacante se despediu dos ‘tifosi’ marcando o segundo gol milanista aos 27 minutos de jogo. O primeiro foi obra do português Rafael Leão (22′).

O francês, que chegou ao Milan em 2021, se despede do clube com 49 gols marcados em 132 jogos. Na próxima temporada, ele irá defender o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

“Quero agradecer ao clube pela confiança que depositou em mim. Fui recebido aqui como um irmão nesta família”, declarou Giroud, visivelmente emocionado.

“Seus cantos estarão sempre no meu coração. Quando era garoto, sonhava em jogar no Milan. Estou orgulhoso de ter jogado neste clube. Nunca esquecerei estas três temporadas no Milan. ‘Forza Milan!'”, concluiu o francês em mensagem aos torcedores.

O time ‘rossonero’ chegou abrir 3 a 1 marcando mais um com o capitão Davide Calabria, mas relaxou na reta final e acabou cedendo o empate à Salernitana.

— Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horários de Brasília) e classificação:

– Quinta-feira:

Cagliari – Fiorentina 2 – 3

– Sexta-feira:

Genoa – Bologna 2 – 0

– Sábado:

Juventus – Monza 2 – 0

Milan – Salernitana 3 – 3

– Domingo:

(13h00) Atalanta – Torino

Napoli – Lecce

(15h45) Lazio – Sassuolo

Hellas Verona – Inter

Frosinone – Udinese

Empoli – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 93 37 29 6 2 87 20 67

2. Milan 75 38 22 9 7 76 49 27

3. Juventus 71 38 19 14 5 54 31 23

4. Bologna 68 38 18 14 6 54 32 22

5. Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28

6. Roma 63 37 18 9 10 64 44 20

7. Lazio 60 37 18 6 13 48 38 10

8. Fiorentina 57 37 16 9 12 58 44 14

9. Torino 53 37 13 14 10 36 33 3

10. Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7

11. Genoa 49 38 12 13 13 45 45 0

12. Monza 45 38 11 12 15 39 51 -12

13. Hellas Verona 37 37 9 10 18 36 49 -13

14. Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22

15. Cagliari 36 38 8 12 18 42 68 -26

16. Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24

17. Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17

18. Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26

19. Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32

20. Salernitana 17 38 2 11 25 32 81 -49

