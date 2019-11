Juventus sem CR7 corre risco de perder liderança na Itália

A Juventus, ameaçada pela Inter de Milão, poderia perder a liderança do Campeonato Italiano se não vencer no sábado a Atalanta (5ª), em um duelo no qual a Velha Senhora não terá Cristiano Ronaldo.

A última partida da Juventus, contra o Milan, ficou marcado pelo descontentamento de CR7, que não gostou de ser substituído no segundo tempo pelo técnico Maurizio Sarri.

O clube de Turim acabou vencendo aquela partida com um gol nos minutos finais (1-0) e manteve a vantagem de um ponto sobre a Inter de Milão na tabela da Serie A.

A parada para a disputa da data Fifa trouxe alguns desfalques para a Juve. Em Bérgamo, a Velha Senhora terá que se virar sem importantes jogadores, entre eles Cristiano Ronaldo, que vem de duas partidas com Portugal em que marcou quatro gols.

“O problema é que Cristiano, de volta depois de jogar por Portugal (nas eliminatórias para a Euro-2020), disse que se sentiu bem no primeiro jogo, mas não tão bem no segundo”, justificou Sarri.

A estrela portuguesa, que sofre de incômodo no joelho há várias semanas, havia reconhecido não estar 100%. O plano agora é recuperar fisicamente o astro para o duelo contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira (26) pela Liga dos Campeões.

A Inter, por sua vez, visita no sábado o Torino (11º) e poderia aproveitar um eventual tropeço da Juventus para assumir a liderança do Campeonato Italiano.

Para o Napoli (7º), e principalmente para seu técnico Carlo Ancelotti, existe a urgência de se obter bons resultados e o próximo desafio será o Milan (14º).

Segundo a imprensa italiana, Ancelotti tem apenas dois jogos para recolocar os napolitanos no caminho certo diante da pressão sobre o clube.

Por sua vez, o Milan, em crise de resultados com sete derrotas em doze jogos, também vem tentando se recuperar e já apresentou um contrato de seis meses a Zlatan Ibrahimovic, que deixou o Los Angeles Galaxy. O atacante sueco só responderá em dezembro.

— Programação e resultados da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

(11h00) Atalanta – Juventus

(14h00) Milan – Napoli

(16h45) Torino – Inter

– Domingo:

(08h30) Bologna – Parma

(11h00) Hellas Verona – Fiorentina

Roma – Brescia

Sassuolo – Lazio

(14h00) Sampdoria – Udinese

(16h45) Lecce – Cagliari

– Segunda-feira:

(16h45) SPAL – Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 32 12 10 2 0 20 9 11

2. Inter 31 12 10 1 1 26 12 14

3. Lazio 24 12 7 3 2 28 13 15

4. Cagliari 24 12 7 3 2 23 12 11

5. Atalanta 22 12 6 4 2 30 18 12

6. Roma 22 12 6 4 2 20 14 6

7. Napoli 19 12 5 4 3 21 15 6

8. Parma 17 12 5 2 5 18 15 3

9. Fiorentina 16 12 4 4 4 18 19 -1

10. Hellas Verona 15 12 4 3 5 10 11 -1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 17 -2

12. Udinese 14 12 4 2 6 8 18 -10

13. Sassuolo 13 11 4 1 6 21 21 0

14. Milan 13 12 4 1 7 11 16 -5

15. Bologna 12 12 3 3 6 16 20 -4

16. Lecce 10 12 2 4 6 15 25 -10

17. Genoa 9 12 2 3 7 14 26 -12

18. Sampdoria 9 12 2 3 7 7 19 -12

19. SPAL 8 12 2 2 8 7 18 -11

20. Brescia 7 11 2 1 8 10 20 -10

ea-cto/psr/am