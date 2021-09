Juventus segura pressão e vence Chelsea na Champions

ROMA, 29 SET (ANSA) – Em jogo disputado pela segunda rodada da fase de grupo da Champions League, a Juventus segurou a pressão do atual campeão do torneio e venceu o Chelsea, por 1 a 0, nesta quarta-feira (29).

Jogando em casa, a Velha Senhora contou com um gol relâmpago de Chiesa, no primeiro minuto do segundo tempo, e um esquema defensivo com cinco jogadores para conquistar a vitória.

Com o resultado, o time de Massimiliano Allegri soma seis pontos e assume a liderança do Grupo H, enquanto que o Chelsea acumula três pontos e ocupa a segunda posição.

“Os meninos fizeram um bom jogo contra os campeões europeus.

Sofremos pouco, além de um chute de Lukaku e de um cabeceio na final. Não posso dizer nada a eles: seis pontos em dois jogos, para nós, é um passo na qualificação”, comemorou Allegri.

Na próxima rodada, no dia 20 de outubro, a Juve visitará o Zenit, em São Petersburgo, e o Chelsea receberá o Malmö. (ANSA)

