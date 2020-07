Juventus-SC reverte desvantagem da ida, derruba Figueirense e avança no estadual

Depois de ter perdido no jogo de ida em Jaraguá do Sul por 2 a 1, o Juventus-SC mostrou qualidade e personalidade para, em pleno Orlando Scarpelli, fazer 4 a 1 no Figueirense e conseguir a até então considerada como improvável classificação a semifinal do Campeonato Catarinense.

QUEM PRECISOU, CHEGOU… E MARCOU

A equipe de Jaraguá do Sul, apesar de todas as dificuldades e o receio de ter de se expôr, era claramente superior em volume de jogo e oportunidades formuladas para ameaçar a meta de Sidão. Foi nesse contexto que o Moleque Travesso perdeu pelo menos duas chances claras com Luiz Henrique batendo na rede pelo lado de fora e quando o atacante Pablo acabou não calibrando da maneira correta a finalização.

Enquanto o Figueira não conseguia se impôr apesar de atuar no Scarpelli, aos 32 a equipe que efetivamente elaborava os lances converteu em gol o que produzia. Aos 32, Geovane Itinga não desperdiçou a oportunidade na pequena área e estufou as redes de Sidão, deixando a eliminatória indefinida. Em outra boa trama do Juventus-SC, a bola ficou novamente em ótimas condições para Geovane Itinga, na frente do goleiro Sidão, deixar o time visitante em vantagem nas quartas de final. Contudo, dessa vez o goleiro do Figueirense operou um pequeno milagre e evitou que o Moleque Travesso marcasse o segundo.

RETORNO IGUAL

Em apenas um minuto do tempo complementar, a bola que sobrou nos pés de Allan teve o meio-campista do Juventus-SC acertando um ótimo chute e fazendo o segundo gol da equipe visitante. Como o resultado do embate de ida foi de 2 a 1, o tento marcado em casa ia colocando o time da cidade de Jaraguá do Sul na semifinal do Campeonato Catarinense.

RECUPERAÇÃO PROVIDENCIAL

Depois de ligeira melhora no aspecto de dominância, aos 17 o Alvinegro de Florianópolis usou a bola alçada na área e a estatura do zagueiro Alemão para se recolocar na eliminatória. Na batida de escanteio, o camisa 4 testou pra marcar o gol que colocava 2 a 1 no marcador e novamente conduzia a definição da vaga nas penalidades máximas.

OS GOLS DA VAGA!

Quis o destino que o meia Marllon, que havia mandado a bola no poste de Sidão, fosse o responsável por ter mais duas chances de abrir a vantagem necessária para não apenas avançar, mas também concretizar um incrível feito. Enquanto aos 41 o jogador aproveitou a sobra do lance ofensivo para fazer o 3 a 1, ele ainda teve tempo de marcar novamente aos 50 e garantir a classificação do Juventus-SC.

