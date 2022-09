Juventus sai na frente, mas fica no empate com a Fiorentina no Italiano

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 12:24 Compartilhe







Tudo igual na Florença. Neste sábado, na abertura da quinta rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitou a Fiorentina no Artemio Franchi, e as equipes empataram em 1 a 1. Milik abriu o placar para a Velha Senhora, mas Kouamé igualou o marcador.

Fora de casa, a Bianconeri precisou de apenas nove minutos para abrir o marcador. Cuadrado cruzou da direita para a segunda trave, e Kostic bateu de primeira. A bola ia cruzando a pequena área, mas Milik apareceu para desviar e marcar.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A



Ainda na etapa inicial, a Viola chegou ao gol de empate com Kouamé. Em rápido contra-ataque, Sottil tocou para o camisa 99, que bateu forte para deixar tudo igual. Antes do intervalo, Jovic teve a chance de virar em cobrança de pênalti, mas o goleiro Perin evitou.

+ Saiba quais são os 40 jogadores mais fortes do FIFA 23

Fiorentina e Juventus voltam a campo pelo Italiano no próximo final de semana, contra, respectivamente, Bologna e Salernitana. Antes, porém, as duas equipes jogam por competições da Uefa. A Viola encara o Rigas na Conference League, enquanto a Velha Senhora tem compromisso com o PSG.

E MAIS:

E MAIS: