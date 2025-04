Juventus perde para o Parma (1-0) e se complica na luta por vaga na Champions

A Juventus (5ª), que espera salvar sua temporada se classificando para a próxima edição da Liga dos Campeões, se complicou ao perder por 1 a 0 para o Parma (15ª) nesta quarta-feira (23), pela 33ª rodada da Serie A.

Este jogo estava originalmente marcado para segunda-feira, mas foi adiado em dois dias, assim como as demais partidas daquele dia na Itália, devido à morte do papa Francisco.

O duelo, muito equilibrado e sem muitas chances de gol de ambos os lados, foi decidido por uma cabeçada do hispano-argentino Mateo Pellegrino nos acréscimos do primeiro tempo (45’+1).

Após esta derrota, a primeira do técnico Igor Tudor desde que ele sucedeu Thiago Motta há um mês, a ‘Juve’ permanece na quinta colocação, com 59 pontos.

“Nos faltaram muitas coisas para vencer esta partida. Foi uma derrota dolorosa, mas ainda temos cinco jogos pela frente”, se resignou Tudor.

Os ‘bianconeri’ estão agora a um ponto da zona da Liga dos Campeões, que no momento é fechada pelo Bologna (4º), que no domingo surpreendeu a líder Inter de Milão ao vencer por 1 a 0 nos últimos instantes.

Para complicar ainda mais a vida da Juventus, a Lazio (6ª) a alcançou no número de pontos após a vitória (2-0) também nesta quarta na visita ao Genoa (13º), com gols do argentino Taty Castellanos (32′) e do franco-senegalês Boulaye Dia (65′).

A Fiorentina (8ª) se mantém na luta pelas vagas europeias após vencer o Cagliari (16º) por 2 a 1. O gol da vitória da ‘Viola’ foi marcado pelo argentino Lucas Beltrán no início do segundo tempo.

Em outro confronto desta quarta-feira, o Torino (10º) derrotou a Udinese (11º) por 2 a 0, em partida entre times da zona intermediária da tabela.

Todas as quatro partidas da Serie A desta quarta-feira foram precedidas por um minuto de silêncio em homenagem ao papa Francisco, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

Em Parma, os jogadores usaram braçadeiras pretas e fizeram uma roda no círculo central, enquanto uma foto em preto e branco do pontífice era exibida no telão, junto com uma mensagem de agradecimento.

O minuto de silêncio começou nesse momento com quinze segundos de aplausos, seguidos de 40 segundos de silêncio total.

— Resultados da 33ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Lecce – Como 0 – 3

Monza – Napoli 0 – 1

Roma – Hellas Verona 1 – 0

– Domingo:

Empoli – Unione Venezia 2 – 2

Bologna – Inter 1 – 0

Milan – Atalanta 0 – 1

– Quarta-feira:

Parma – Juventus 1 – 0

Genoa – Lazio 0 – 2

Cagliari – Fiorentina 1 – 2

Torino – Udinese 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 71 33 21 8 4 72 32 40

2. Napoli 71 33 21 8 4 52 25 27

3. Atalanta 64 33 19 7 7 66 30 36

4. Bologna 60 33 16 12 5 52 37 15

5. Juventus 59 33 15 14 4 49 31 18

6. Lazio 59 33 17 8 8 55 43 12

7. Roma 57 33 16 9 8 48 32 16

8. Fiorentina 56 33 16 8 9 51 33 18

9. Milan 51 33 14 9 10 51 38 13

10. Torino 43 33 10 13 10 38 37 1

11. Udinese 40 33 11 7 15 36 48 -12

12. Como 39 33 10 9 14 43 48 -5

13. Genoa 39 33 9 12 12 29 40 -11

14. Hellas Verona 32 33 9 5 19 30 60 -30

15. Parma 31 33 6 13 14 38 51 -13

16. Cagliari 30 33 7 9 17 33 49 -16

17. Lecce 26 33 6 8 19 23 55 -32

18. Unione Venezia 25 33 4 13 16 27 46 -19

19. Empoli 25 33 4 13 16 26 52 -26

20. Monza 15 33 2 9 22 25 57 -32

./bds/jr/cpb/dr/iga/aam/mvv

JUVENTUS FOOTBALL CLUB