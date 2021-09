Juventus perde para o Napoli e segue sem vencer no Italiano

A seca de vitórias da Juventus nesta edição do Campeonato Italiano aumentou neste sábado, após a derrota de virada por 2 a 1 para o Napoli, pela 3ª rodada da competição.

Jogando fora de casa, no estádio Diego Maradona, os visitantes abriram o placar através do espanhol Álvaro Morata (no minuto 10).

Mas os anfitriões chegaram à vitória no segundo tempo, graças aos gols de Matteo Politano (57) e o senegalês Kalidou Koulibaly (85).

Com três vitórias em três jogos, o time de Nápoles lidera provisoriamente a classificação com 9 pontos, oito a mais que o adversário desta rodada, que só conseguiu até o momento um empate

No outro jogo deste sábado, a Atalanta (10º, 4 pontos) perdeu em casa por 2 a 1 para a Fiorentina, que agora está em 6º, com seis pontos.

— Jogos e resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Empoli – Unione Venezia 1 – 2

Napoli – Juventus 2 – 1

Atalanta – Fiorentina 1 – 2

– Domingo:

(07h30) Sampdoria – Inter

(10h00) Spezia – Udinese







Torino – Salernitana

Cagliari – Genoa

(13h00) Milan – Lazio

(15h45) Roma – Sassuolo

– Segunda-feira:

(15h45 GMT-3) Bologna – Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 9 3 3 0 0 6 2 4

2. Lazio 6 2 2 0 0 9 2 7

3. Roma 6 2 2 0 0 7 1 6

. Inter 6 2 2 0 0 7 1 6

5. Milan 6 2 2 0 0 5 1 4

6. Fiorentina 6 3 2 0 1 5 5 0

7. Udinese 4 2 1 1 0 5 2 3

8. Bologna 4 2 1 1 0 3 2 1

. Sassuolo 4 2 1 1 0 3 2 1

10. Atalanta 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Empoli 3 3 1 0 2 3 5 -2

12. Unione Venezia 3 3 1 0 2 2 6 -4

13. Sampdoria 1 2 0 1 1 0 1 -1

14. Cagliari 1 2 0 1 1 3 6 -3

15. Spezia 1 2 0 1 1 3 8 -5

16. Juventus 1 3 0 1 2 3 5 -2

17. Torino 0 2 0 0 2 2 4 -2

18. Hellas Verona 0 2 0 0 2 3 6 -3

19. Salernitana 0 2 0 0 2 2 7 -5

20. Genoa 0 2 0 0 2 1 6 -5

bur-alu/dr/psr

Veja também