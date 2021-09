Juventus perde Dybala e Morata para Champions

TURIM, 27 SET (ANSA) – Após conseguir sua segunda vitória consecutiva na Série A do Campeonato Italiano, a Juventus precisará lidar nesta semana com as ausências dos atacantes Paulo Dybala e Álvaro Morata nos próximos dois jogos, contra Chelsea e Torino.

Os dois jogadores lesionaram a coxa e só deverão voltar aos gramados no dia 17 de outubro, quando a Juve enfrentará a Roma no Allianz Stadium, em Turim, pela oitava rodada da liga italiana.

O argentino e o espanhol perderão a importante partida contra o Chelsea, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, e o clássico diante do Torino, mais conhecido como Derby della Mole.

De acordo com os exames médicos realizados em Turim, a lesão de Morata é um pouco mais grave e ele pode ficar de fora até do jogo contra o Zenit, da Rússia, agendado para o dia 20 de outubro.

A notícia não foi bem recebida pelo técnico Massimiliano Allegri, que viu sua equipe dar os primeiros bons passos na atual temporada da Série A nas últimas duas rodadas. Os dois jogadores são as principais referências do setor ofensivo da Velha Senhora.

No Campeonato Italiano, a Juve é a nona posicionada, com oito pontos conquistados. Na Champions League, no entanto, os piemonteses derrotaram o Malmo, da Súecia, na primeira rodada da fase de grupos do torneio. (ANSA).

