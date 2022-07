Juventus monitora dupla do Barcelona, diz jornal Jornal italiano revela interesse da Juventus em dois jogadores que estão de saída do Barcelona







O Barcelona foi às compras nesta janela de transferências. Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen e Koundé chegaram ao Camp Nou recentemente, sem contar com as possíveis contratações de Marcos Alonso, Azpilicueta e Bernardo Silva. Diante deste cenário, para equilibrar o elenco, o Barça precisa acertar algumas saídas de seu plantel.

Segundo o jornal italiano “Tuttosport”, a Juventus monitora a situação de dois jogadores que não estão nos planos do técnico Xavi Hernández; o meio-campista Miralem Pjanic e o atacante Memphis Depay.

A publicação destaca que a contratação de Pjanic deve ocorrer em caso de saída do meia brasileiro Arthur para o Valencia. Vale ressaltar que o meio-campista bósnio já jogou pela Juve entre 2016 e 2020, quando se transferiu para o Barça. Contudo, perdeu espaço e foi emprestado ao Besiktas, da Turquia.

+ Em jogo eletrizante com oito gols, Bayern vence Leipzig e conquista a Supercopa da Alemanha

Quanto à Memphis Depay, o Barcelona pretende fazer caixa com o holandês, por questões que envolvem o Fair Play Financeiro. O atacante perdeu espaço ao longo da última temporada e a presença de Lewandowski, Raphinha e Aubameyang no setor podem “atrapalhar” anda mais o ex-jogador do Lyon, que possui contrato com a equipe Blaugrana até junho de 2023.

E MAIS: