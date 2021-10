Juventus marca no fim do clássico contra o Torino e soma 3ª vitória seguida

O clássico de Turim deste sábado foi decidido nos últimos minutos no Estádio Olímpico Grande Torino e terminou com vitória por 1 a 0 dos visitantes. O confronto, válido pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, marca uma recuperação da Juventus na competição. Depois de ficar sem vencer nos quatro primeiros jogos, a equipe de Massimiliano Allegri chega a três triunfos seguidos e alcança 11 pontos, ficando na oitava colocação. Com a derrota no dérbi, o Torino chega a três jogos sem vitórias, com oito pontos, no meio da tabela.

O primeiro tempo do clássico foi bem movimentado, apesar do placar em branco. O Torino dominou a maior parte do jogo, atacando mais e ficando com a bola. Já a Juventus foi perigosa em alguns contra-ataques, mas terminou a etapa sem completar finalizações certas.

O segundo tempo apresentou uma Juventus um pouco melhor, em um duelo que seguiu bastante movimentado. Já quando a partida se encaminhava para o fim, aos 40 minutos, o recém-chegado Locatelli decidiu para a equipe visitante. O meio-campista ficou com sobra na entrada da área e bateu com categoria. A bola pegou na trave e foi para o fundo das redes. Kulusevski ainda chegou perto de ampliar e acertou a trave cinco minutos depois.

Os brasileiros Alex Sandro e Danilo estiveram em campo pela Juventus, enquanto Artur e Kaio Jorge ficaram no banco de reservas pela primeira vez na temporada. O jovem atacante que veio do Santos entrou nos últimos minutos da partida e fez sua estreia oficial pelo time italiano.

Mais cedo neste sábado, a Salernitana venceu sua primeira na competição, jogando em casa contra o Genoa, pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, chegou a quatro pontos, mas segue na penúltima posição, na zona de rebaixamento. O Genoa tem um ponto a mais e está em 16º.

