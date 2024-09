Juventus estreia na Champions com vitória tranquila sobre o PSV

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/09/2024 - 16:31 Para compartilhar:

A Juventus de Turim, duas vezes campeã europeia, estreou na Liga dos Campeões 2024/2025 com uma vitória convincente sobre o PSV Eindhoven por 3 a 1 nesta terça-feira (17).

A ‘Vecchia Signora’ somou seus três primeiros pontos na competição, agora ampliada para 36 equipes, com cada uma delas tendo que enfrentar oito adversários na primeira fase.

O jovem turco Kenan Yildiz abriu o placar para a Juve marcando um golaço com um chute colocado da entrada da área que entrou no ângulo do goleiro Joël Drommel (21′), minutos antes de o americano Weston McKennie ampliar a vantagem (27′).

No segundo tempo, o argentino Nicolás González (52′) deu números finais ao passeio do time do técnico Thiago Motta, que terá o Manchester City como seu principal adversário nesta primeira fase.

Na última jogada da partida, o volante marroquino Ismael Saibari, que havia saído do banco de reservas, descontou para o PSV (90’+3). Esse foi o primeiro gol sofrido pela Juve na temporada.

Em todo caso, o clube italiano começa da melhor maneira sua caminhada na principal competição europeia de clubes, da qual não participou na temporada passada após ter sido punido por não respeitar o fair-play financeiro utilizando manobras contábeis.

A Juventus ocupa a quarta posição na Serie A, com duas vitórias e dois empates.

