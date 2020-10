Juventus está em negociações avançadas por Alaba, do Bayern Clube italiano pode adquirir lateral austríaco ainda nesta temporada, na janela de janeiro. Contrato do jogador termina no final da temporada e City também está interessado

A Juventus está em negociações avançadas com os representantes de David Alaba. Apesar do vínculo do austríaco com o Bayern expirar ao final desta temporada, é possível que a Velha Senhora faça um acordo pelo jogador em janeiro por conta da boa relação entre os clubes no mercado, segundo a “SportMediaset”.

O diretor de esporte bávaro, Hasan Salihamidzic, insiste que o clube tenta fazer tudo para manter o atleta na Alemanha e estender a permanência do camisa 27. E além da Juventus há outros times interessados, como o Manchester City, uma vez que Alaba já trabalhou com o técnico Pep Guardiola e o espanhol o queria como reforço na última janela.

Com contrato expirando em junho de 2021, o austríaco pode assinar um pré-contrato com outra equipe em janeiro para se transferir sem custos, apesar de ter que terminar a temporada com o Bayern. O austríaco recusou diversas ofertas de contrato oferecidas nos últimos meses e tende a arrumar uma nova casa.

