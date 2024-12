Juventus empata mais uma no Italiano; Roma vence 1ª com Ranieri

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2024 - 20:01 Para compartilhar:

A Juventus (6ª) se manteve invicta no Campeonato Italiano ao arrancar um empate em 2 a 2 com o Bologna (8º) neste sábado (7), depois de sair perdendo por 2 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada, que teve a primeira vitória da Roma sob o comando de Claudio Ranieri, com goleada por 4 a 1 sobre o Lecce (16º).

Único time da Serie A que ainda não perdeu na temporada, a Juve de Thiago Motta, ficou contra as cordas jogando em casa depois dos gols de Dan Ndoye (30′) e Tommaso Pobega (53′).

O holandês Teun Koopmeiners (63′) diminuiu para os ‘bianconeri’, que tiveram que esperar até os acréscimos para conseguirem pelo menos um ponto, graças ao gol de Samuel Mbangula (90’+2).

O resultado mantém o time de Turim longe da liderança, na sexta posição com 27 pontos, a sete da líder Atalanta, que na sexta-feira derrotou o Milan por 2 a 1.

Apesar de não ter perdido, a Juventus chega ao nono empate em 15 jogos, deixando muitos pontos pelo caminho, o que complica a equipe na disputa pelo ‘Scudetto’.

“A reação é um aspecto positivo depois de sair perdendo por 2 a 0. Os jogadores mostraram grande coração e conseguiram um empate. No entanto, não estamos satisfeitos com o nosso rendimento e com o resultado, o empate não é o que queremos”, declarou Thiago Motta após a partida.

Na próxima quarta-feira, a Juve receberá o Manchester City de Pep Guardiola pela 6ª rodada da Liga dos Campeões.

– Roma goleia na 1ª vitória com Ranieri –

No último jogo deste sábado, a Roma conquistou a primeira vitória desde a chegada do técnico Claudio Ranieri, com a goleada por 4 a 1 sobre o Lecce.

O resultado dá um pouco de fôlego à equipe da capital, que vinha de seis jogos sem vencer entre todas as competições e agora sobe para a 11ª colocação, com 16 pontos.

Ranieri assumiu a Roma em meados de novembro e, desde então, só havia conseguido duas derrotas na Serie A (para Napoli e Atalanta) e o empate com o Tottenham na Liga Europa.

Contra o Lecce, os ‘giallorossi’ saíram na frente com um gol de Alexis Saelemaekers (13′), mas foram para o intervalo com 1 a 1 no placar graças ao empate de Nikola Krstovic (40′ de pênalti).

Mas no segundo tempo a Roma conseguiu se impor e fez mais três para selar a goleada: Gianluca Mancini (59′), Niccolò Pisilli (66′) e Manu Koné (86′).

E no primeiro jogo do dia, o Torino (12º) empatou em 0 a 0 com o Genoa (14º).

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Inter – Parma 3 – 1

Atalanta – Milan 2 – 1

– Sábado:

Genoa – Torino 0 – 0

Juventus – Bologna 2 – 2

Roma – Lecce 4 – 1

– Domingo:

(08h30) Fiorentina – Cagliari

(11h00) Hellas Verona – Empoli

(14h00) Unione Venezia – Como

(16h45) Napoli – Lazio

– Segunda-feira:

(16h45) Monza – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 34 15 11 1 3 38 17 21

2. Napoli 32 14 10 2 2 21 9 12

3. Inter 31 14 9 4 1 34 15 19

4. Fiorentina 28 13 8 4 1 27 10 17

5. Lazio 28 14 9 1 4 29 17 12

6. Juventus 27 15 6 9 0 24 10 14

7. Milan 22 14 6 4 4 24 16 8

8. Bologna 22 14 5 7 2 20 18 2

9. Udinese 17 14 5 2 7 16 21 -5

10. Empoli 16 14 3 7 4 10 14 -4

11. Roma 16 15 4 4 7 18 21 -3

12. Torino 16 15 4 4 7 16 20 -4

13. Parma 15 15 3 6 6 21 25 -4

14. Genoa 15 15 3 6 6 13 24 -11

15. Cagliari 14 14 3 5 6 15 24 -9

16. Lecce 13 15 3 4 8 8 26 -18

17. Hellas Verona 12 14 4 0 10 17 33 -16

18. Como 11 14 2 5 7 14 26 -12

19. Monza 10 14 1 7 6 12 17 -5

20. Unione Venezia 8 14 2 2 10 11 25 -14

bur-mcd/iga/cb